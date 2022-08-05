Мегино-Кангаласский улус: выбор элиты vs мнение народа

Наиболее обсуждаемой темой сегодняшнего дня в политической жизни республики являются предстоящие сентябрьские выборы. Они пройдут и в моем родном Мегино-Кангаласском улусе. Естественно, меня как неравнодушного гражданина в развитии своей малой родины, также интересует тема «кто его возглавит и поведет в будущее». Поэтому хочу вкратце высказать свою точку зрения.

Сразу замечу, я лично никого не знаю из кандидатов, никогда не встречался ни с кем из выдвинувшихся, абсолютно не радею ни за кого из них, не член и не сторонник каких-либо партий или движений, действующих в настоящее время на территории Мегино-Кангаласского улуса. Поэтому постараюсь быть максимально объективным в своих оценках и взглядах.

Поводом для этого послужила статья Инны Макаровой «Кто-то силен делом, кто-то словом», где автор заявляет: «Местная элита не смогла договориться об едином кандидате. Борьба идет острая, что в районе наблюдается не первый раз».

В действительности, было все наоборот, такого единства местной элиты история улуса еще не знала. Так, в июле этого года власти улуса организовали большое мероприятие по поддержке одного из кандидатов. Можно смело утверждать, что событие было уникальным, ведь в нем участвовали все бывшие главы улуса (кроме покойного Скрябина В.В.), депутаты-мегинцы Ил Тумэн разных созывов, известные ученые и производственники, руководители предприятий, деятели искусств и другие знаковые люди улуса. Если все эти уважаемые люди — не элита, то кто?!

А уникальность события в том, что все присутствующие, несмотря на все свои прежние распри, партийные принадлежности и личные антипатии, ЕДИНОДУШНО поддержали креатуру действующего главы улуса — Потапова С. С., первого заместителя главы улуса. При этом казалось, что выступающие даже соревновались в красноречии хвалебных слов в сторону кандидата. На сегодняшний день вряд ли еще какой улус может похвастаться таким политическим единством.

Казалось бы, всё! Для Семена Семеновича как преемника главы улуса выборы можно считать выигранными, политический бомонд улуса за него, а население, как всегда, проглотит то, что ему подсунут. Но для очень многих, в том числе и автора этих строк, такое решение наших уважаемых людей, аксакалов оказалось непонятным и подозрительным. Ведь на фоне поддержанного и властью, и оппозицией кандидата, другой соискатель вожделенного места, Тихонов Д.И. выглядит более энергичным, ярким и убедительным. Чувствуется, что человек осознанно и целенаправленно подошел к выборам. Это грамотно построенная рекламная деятельность, броские и запоминающиеся клипы, спокойные и убедительные выступления самого кандидата. Все это вкупе порождает большие сомнения в правильности решения уважаемых участников «форума века». Элита элитой, но на демократических выборах основное решение примет массовый избиратель – народ.

Хочется верить, что с решением ТИК закончились последние потуги удалить неугодных, и мы наконец увидим настоящую честную предвыборную борьбу всех кандидатов на пост главы Мегино-Кангаласского улуса. Человека безусловно красят его дела, да и здесь работа мэра Майи видна даже со стороны.

До дня выборов осталось совсем мало времени. Горячая пора по подготовке к зиме идет своим ходом, многим, честно говоря, некогда следить за политикой. Ясно, что оба основных кандидата – и Потапов, и Тихонов способны выстроить конструктивные отношения с республиканским центром. Ни один из них не является представителем ярой оппозиции. Так что избиратель будет ориентироваться не на программы, не на курс, которые остаются центристскими, а на особенности личности, персоналии. Наиболее действенной и яркой формой при выборе могут оказаться дебаты кандидатов, где будет возможность кратко и логично озвучить своё собственное мнение по дальнейшему курсу улуса, а не реализуемую правительством стратегию социально-экономического развития. Вот тогда появиться возможность у жителей улуса самостоятельно сделать свой правильный выбор. И пусть победит сильнейший!

Мэҥэлэр наар хайа үрдүгэр!

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.