Мегино-Кангаласский улус становится точкой роста экономики Якутии

В связи со строительством крупнейшего транспортно-логистического узла, окончательным вводом железной дороги, с началом проектирования строительства Ленского моста и распространением режима ТОР «Якутия» в ближайшие годы Мегино-Кангаласский улус станет одним из точек роста экономики региона. Об этом заявил Глава Якутии Айсен Николаев по итогам рабочей поездки в посёлок Нижний Бестях.

В актовом зале администрации улуса Ил Дархан провел рабочее совещание по вопросам исполнения поручений о социально-экономическом развитии Мегино-Кангаласского улуса.

Было отмечено, что, учитывая запуск пассажирского движения АО «АК «Железные дороги Якутии», а также планы по строительству моста через реку Лена, в перспективе Нижний Бестях станет транспортно-логистическим центром, связующим воедино наземную, железнодорожную и речную инфраструктуру республики, а в будущем — и всего северо-востока России.

Участники совещания отметили, что в ближайшие годы интерес к созданию транспортно-логистической инфраструктуры существенно возрастет, что положительно скажется на инвестиционной привлекательности всего Мегино-Кангаласского улуса и создаст благоприятные условия для его социально-экономического развития.

Отдельное внимание было уделено строительству социальных объектов и территориальному планированию посёлка Нижний Бестях и наслегов Мегино-Кангаласского улуса. Айсен Николаев отметил, что в ближайшие годы в посёлке начнется строительство новой школы и ряда других инфраструктурных объектов.

«В решении данных задач большая роль отводится администрации посёлка Нижний Бестях, руководству Мегино-Кангаласского улуса и предприятиям, которые ведут свою деятельность на территории района. Безусловно, темпы социально-экономического роста Мегино-Кангаласского района также должны поддерживаться со стороны правительства республики и Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я)», — резюмировал по итогам совещания Айсен Николаев.