МегаФон запустил быстрый интернет в 40 населенных пунктах Якутии

Оператор существенно увеличил покрытие сети LTE в Республике Саха (Якутия), сделав акцент на тех населенных пунктах, в которых до этого отсутствовала мобильная связь четвертого поколения. Быстрый интернет стал доступен жителям почти 40 городов, сел и поселков. Теперь они получили возможность пользоваться всеми возможностями всемирной сети — смотреть онлайн видео в высоком качестве, быстро загружать объемные файлы, использовать облачные сервисы для бизнеса и т. п.

«Якутия – один из самых цифровых регионов на Востоке России, — комментирует Наталия ЯЩУК, директор Якутского отделения МегаФона. – Здесь очень высокий уровень проникновения смартфонов и других гаджетов, поддерживающих стандарт LTE. И сегодня мы большое значение придаем развитию сети связи четвертого поколения в удаленных населенных пунктах с небольшим населением. За последние месяцы мы значительно расширили покрытие сети LTE и останавливаться не собираемся. В планах на ближайший месяц — перевод на наземные каналы связи поселков Витим и Пеледуй в Ленском районе с запуском там 4G».

С начала года сеть LTE появилась в Вилюйске, одном из старейших городов республики, поселках Кызыл-Сыр, Сунтар, Усть-Майя, Хандыга, селе Верхневилюйск и других. Базовые станции в поселке Джебарики-Хая в Томпонском улусе и селе Синск в Хангаласском улусе были переведены на наземные каналы связи. Запущена сеть волоконно-оптических линий связи в Заречной группе районов. Все это позволило улучшить качество голосовых сервисов и увеличить в среднем в 5 раз скорость мобильного интернета.

Результаты независимого исследования качества мобильного интернета, проведенного международной компанией Ookla, показали, что самые высокие средние скорости в Якутии – у МегаФона. Во втором квартале 2020 года средняя скорость скачивания информации в сети МегаФон, по данным Ookla, составила 20,75 Мбит/с.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,2 млн клиентов.