МегаФон удвоил число пунктов продаж сим-карт в Якутии

МегаФон в два раза за последние три месяца увеличил в Якутии число торговых точек, в которых можно приобрести сим-карту с саморегистрацией. Более 200 пунктов продаж сим-карт в магазинах шаговой доступности сегодня действуют в 30 городах и поселках республики. Такой сервис позволяет жителям региона снизить количество передвижений и контактов с другими людьми в условиях пандемии COVID-19.

МегаФон с начала этого года активно расширяет дистрибуцию сим-карт в магазинах шаговой доступности по всей стране. На оффлайновые каналы продаж — салоны связи и магазины — сегодня приходится 70% продаж сим-карт с саморегистрацией. В Республике Саха (Якутия) приобрести сим-карту в магазинах поблизости от дома имеют возможность жители Якутска и его пригородов, Нерюнгри, Алдана, Амги, Беркакита, Покровска, Хандыги, Чурапчи и других населенных пунктов.

«Учитывая ту непростую ситуацию с распространением вирусной инфекции, которая складывается на сегодняшний день, мы стараемся сделать возможность покупки сим-карт максимально доступной для жителей и гостей республики, — отмечает Наталия ЯЩУК, директор Якутского отделения МегаФона. – Приобрести их сейчас можно во многих небольших магазинах формата «у дома», в торговых сетях «Розтор» и «Айгуль», маркетах «Валера». И число таких торговых точек регулярно увеличивается».

После покупки активировать сим-карту с саморегистрацией можно самостоятельно в любое удобное время через мобильное приложение МегаФона, в том числе с авторизацией через портал Госуслуги.ру. Активация займёт не более 5-10 минут. Приложение позволяет распознать лицо клиента, соотнести его с фотографией в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. Кроме того, приобрести сим-карту можно онлайн в интернет-магазине МегаФона, TMall и на других онлайн-ресурсах. При оформлении можно выбрать любой из действующих тарифов оператора.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,2 млн клиентов.