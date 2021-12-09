МегаФон и СИБУР построят самую большую частную сеть Private LTE в России

МегаФон к 2024 году запустит частную беспроводную сеть на предприятиях СИБУРа по

всей России. Она позволит обеспечить улучшенное управление производственными

процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической

промышленностей.



Стороны подписали соглашение о строительстве сети в декабре 2021 года. За несколько лет

будет реализован полный комплекс работ по запуску сети: проектирование, поставка и

монтаж базовых станций LTE, оборудования и программного обеспечения пакетного ядра

частной сети.



«Сети Private LTE являются платформой и катализатором для дальнейшего развития наших

разработок в области индустрии 4.0: промышленного интернета вещей, технологий на базе

дополненной реальности, мобильных приложений и взрывозащищённых смартфонов,

беспилотных аппаратов. Даже с существующими технологиями передачи данных (проводная

сеть, wi-fi) цифровые продукты в прошлом году принесли компании более 3 млрд рублей, а

общий потенциальный эффект от цифровизации и трансформации СИБУРа на горизонте

нескольких лет составит более 59 млрд рублей. Мы рассчитываем, что развёртывание сети

PLTE на всех предприятиях станет важным шагом к реализации этого потенциала.

Сотрудничество с МегаФоном позволит нам получить самую большую сеть PLTE в России.

Уже к концу 2022 года мы покроем частной сетью 6 производственных площадок с общей

площадью в 33,2 млн квадратных метров. К 2024 году мы обеспечим непрерывное покрытие

беспроводной сетью на всех наших предприятиях», – сообщил Василий Номоконов, член

правления – исполнительный директор СИБУРа.



Корпоративная сеть PLTE будет охватывать территории «Воронежсинтезкаучука»,

«Нижневартовского газоперерабатывающего завода», «Южнобалкского ЛМУМГ»,

«Томскнефтехима», «CИБУР-Химпрома» и «СИБУР-Тобольска». МегаФон обеспечит

предприятия бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1800 и 2600 МГц. Это

позволит увеличить ёмкость сети на производственных площадях, а также предоставить

резервирование и широкий охват покрытия. Кроме того, PLTE будет изолировать

технологические процессы СИБУРа от взаимодействия с публичными и коммерческими

сетями.



«МегаФон первым в России в 2018 году реализовал проект по строительству Private LTE и

имеет большой опыт внедрения частных сетей для разных промышленных отраслей. Тем не

менее, проект с СИБУРом станет самым масштабным в России. Его главная особенность

заключается в том, что все предприятия будут связаны единой сетью Private LTE – это даст

возможность СИБУРу оперативно внедрять вертикальные цифровые решения,

контролировать все производственные процессы из одной точки и быстро реагировать на

любую внештатную ситуацию. Частная сеть повысит эффективность и безопасность труда.

В перспективе возможен полный переход на использование 5G перенастройкой

оборудования без аппаратной модернизации сети», – комментирует Эмин Антонян,

коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов

МегаФона.



Основные плюсы сетей PLTE для СИБУРа как компании с высоким уровнем цифровизации и

автоматизации процессов – это скорость и мобильность, которые достигаются при полном

удовлетворении всех требований информационной безопасности. К примеру, сети PLTE

позволят СИБУРу использовать на предприятиях взрывозащищённые смартфоны в качестве

универсального инструмента коммуникации, заменяющего, с одной стороны традиционную

радиосвязь, а с другой стороны – чаты и звонки на личных смартфонах, которые могут быть

небезопасны в производственных условиях.

«Платформа связи на базе технологии LTE позволит нам еще быстрее внедрять цифровые

решения, подключать IoT устройства, и рабочие станции. Кроме того, у частного LTE есть ощутимые преимущества перед сетями Wi-Fi – это не только лучшая стоимость решения, но

и возможность централизованного управления и мониторинга всех параметров сети. Мы

используем оборудование 5G Ready, что позволит нам оперативно перейти на новые

стандарты связи, увеличив как пропускную способность новых продуктов и сервисов, так и

качественные параметры платформы связи СИБУРа», – сообщил Игорь Тютрин,

руководитель по ИТ-инфраструктуре и эксплуатации СИБУР Диджитал.

