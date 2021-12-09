МегаФон и СИБУР построят самую большую частную сеть Private LTE в России
МегаФон к 2024 году запустит частную беспроводную сеть на предприятиях СИБУРа по
всей России. Она позволит обеспечить улучшенное управление производственными
процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической
промышленностей.
Стороны подписали соглашение о строительстве сети в декабре 2021 года. За несколько лет
будет реализован полный комплекс работ по запуску сети: проектирование, поставка и
монтаж базовых станций LTE, оборудования и программного обеспечения пакетного ядра
частной сети.
«Сети Private LTE являются платформой и катализатором для дальнейшего развития наших
разработок в области индустрии 4.0: промышленного интернета вещей, технологий на базе
дополненной реальности, мобильных приложений и взрывозащищённых смартфонов,
беспилотных аппаратов. Даже с существующими технологиями передачи данных (проводная
сеть, wi-fi) цифровые продукты в прошлом году принесли компании более 3 млрд рублей, а
общий потенциальный эффект от цифровизации и трансформации СИБУРа на горизонте
нескольких лет составит более 59 млрд рублей. Мы рассчитываем, что развёртывание сети
PLTE на всех предприятиях станет важным шагом к реализации этого потенциала.
Сотрудничество с МегаФоном позволит нам получить самую большую сеть PLTE в России.
Уже к концу 2022 года мы покроем частной сетью 6 производственных площадок с общей
площадью в 33,2 млн квадратных метров. К 2024 году мы обеспечим непрерывное покрытие
беспроводной сетью на всех наших предприятиях», – сообщил Василий Номоконов, член
правления – исполнительный директор СИБУРа.
Корпоративная сеть PLTE будет охватывать территории «Воронежсинтезкаучука»,
«Нижневартовского газоперерабатывающего завода», «Южнобалкского ЛМУМГ»,
«Томскнефтехима», «CИБУР-Химпрома» и «СИБУР-Тобольска». МегаФон обеспечит
предприятия бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1800 и 2600 МГц. Это
позволит увеличить ёмкость сети на производственных площадях, а также предоставить
резервирование и широкий охват покрытия. Кроме того, PLTE будет изолировать
технологические процессы СИБУРа от взаимодействия с публичными и коммерческими
сетями.
«МегаФон первым в России в 2018 году реализовал проект по строительству Private LTE и
имеет большой опыт внедрения частных сетей для разных промышленных отраслей. Тем не
менее, проект с СИБУРом станет самым масштабным в России. Его главная особенность
заключается в том, что все предприятия будут связаны единой сетью Private LTE – это даст
возможность СИБУРу оперативно внедрять вертикальные цифровые решения,
контролировать все производственные процессы из одной точки и быстро реагировать на
любую внештатную ситуацию. Частная сеть повысит эффективность и безопасность труда.
В перспективе возможен полный переход на использование 5G перенастройкой
оборудования без аппаратной модернизации сети», – комментирует Эмин Антонян,
коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов
МегаФона.
Основные плюсы сетей PLTE для СИБУРа как компании с высоким уровнем цифровизации и
автоматизации процессов – это скорость и мобильность, которые достигаются при полном
удовлетворении всех требований информационной безопасности. К примеру, сети PLTE
позволят СИБУРу использовать на предприятиях взрывозащищённые смартфоны в качестве
универсального инструмента коммуникации, заменяющего, с одной стороны традиционную
радиосвязь, а с другой стороны – чаты и звонки на личных смартфонах, которые могут быть
небезопасны в производственных условиях.
«Платформа связи на базе технологии LTE позволит нам еще быстрее внедрять цифровые
решения, подключать IoT устройства, и рабочие станции. Кроме того, у частного LTE есть ощутимые преимущества перед сетями Wi-Fi – это не только лучшая стоимость решения, но
и возможность централизованного управления и мониторинга всех параметров сети. Мы
используем оборудование 5G Ready, что позволит нам оперативно перейти на новые
стандарты связи, увеличив как пропускную способность новых продуктов и сервисов, так и
качественные параметры платформы связи СИБУРа», – сообщил Игорь Тютрин,
руководитель по ИТ-инфраструктуре и эксплуатации СИБУР Диджитал.
+7 (999) 174-67-82