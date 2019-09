МЕГА распродажа в «Камельке»!

View this post on Instagram

Впервые! КАМЕЛЕК @kamelek888 устраивает МЕГА РАСПРОДАЖУ сразу на 2 дня: 27 сентября (в пятницу) на площадке перед фирменным магазином на Ленина, 36 28 сентября (в субботу) на Крестьянском рынке (возле остановки со стороны ул. Лермонтова). @kamelek888 Скидки 20, 30 и 50%!!! Не пропустите самое выгодное предложение этой осени! @kamelek888 P.S. 27 сентября в 17:00 на Ленина, 36 состоится розыгрыш классных призов нашей компании в честь дня рождения. До 27 сентября можно принять участие, совершив покупку в @kamelek888 на сумму от 2000 рублей. _________________________________ #распродажа #мегаскидки #продажа #ярмарка #сделановякутии #камелек_идея_для_подарка #камелекпосуда #камелекдаритрадость