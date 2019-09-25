МЕГА распродажа в «Камельке»!

КАМЕЛЕК устраивает МЕГА РАСПРОДАЖУ сразу на 2 дня:

27 сентября на площадке перед фирменным магазином на Ленина, 36 и 28 сентября на Крестьянском рынке (возле остановки со стороны ул. Лермонтова).

Скидки 20, 30 и 50%!! Не пропустите самое выгодное предложение этой осени!