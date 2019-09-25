25.09.2019
16:05
182
Экономика
МЕГА распродажа в «Камельке»!
КАМЕЛЕК устраивает МЕГА РАСПРОДАЖУ сразу на 2 дня:
27 сентября на площадке перед фирменным магазином на Ленина, 36 и 28 сентября на Крестьянском рынке (возле остановки со стороны ул. Лермонтова).
Скидки 20, 30 и 50%!! Не пропустите самое выгодное предложение этой осени!
Источник: ТПК «Камелек»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.09.2019
62
25.09.2019
24
25.09.2019
46
25.09.2019
70
25.09.2019
90
25.09.2019
93
25.09.2019
179
25.09.2019
94
25.09.2019
163
25.09.2019
123
25.09.2019
152
25.09.2019
142
25.09.2019
141
25.09.2019
109
25.09.2019
142
25.09.2019
137
25.09.2019
671
25.09.2019
1109
25.09.2019
222
25.09.2019
113
25.09.2019
238
25.09.2019
140
25.09.2019
240
25.09.2019
4059
25.09.2019
337
25.09.2019
259
25.09.2019
175
25.09.2019
164
25.09.2019
585
25.09.2019
1393
25.09.2019
2476
25.09.2019
1272
25.09.2019
258
25.09.2019
154
25.09.2019
594
25.09.2019
130
25.09.2019
1096
25.09.2019
1114
25.09.2019
2799
24.09.2019
182
24.09.2019
199
24.09.2019
206
24.09.2019
254
24.09.2019
277
24.09.2019
172
24.09.2019
304
24.09.2019
133
24.09.2019
210
24.09.2019
207
24.09.2019
231
24.09.2019
235
24.09.2019
159
24.09.2019
221
24.09.2019
796
24.09.2019
504
24.09.2019
604
24.09.2019
895
24.09.2019
813
ТОП НОВОСТИ
24.09.2019
12827
23.09.2019
11227
20.09.2019
10600
20.09.2019
9684
20.09.2019
7781
22.09.2019
6742
19.09.2019
5877
22.09.2019
5225
23.09.2019
4695