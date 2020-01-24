Медвежонка Колыманы и Ломоносова покажут в апреле

Второго детеныша белых медведей Колыманы и Ломоносова покажут через несколько месяцев — ориентировочно в конце марта или начале апреля. Колымана впервые выведет своего ребенка из берлоги. Как поживает медвежья семья сейчас, рассказала ЯСИА начальник научно-просветительского отдела парка Наталья Сафонова.

Белые медведи Колымана и Ломоносов стали родителями во второй раз 15 декабря — больше месяца назад у них родился очередной медвежонок, за судьбой которого сегодня следит вся республика.

С самого момента его рождения Колымана почти не отпускает детеныша из своих объятий, разве что на несколько минут, чтобы размяться и поправить мех, как поделилась с ЯСИА Наталья Сафонова, которая регулярно следит за состоянием медвежьей семьи через камеры наблюдения. В их вольер сейчас никто не допускается: ни работники зоопарка, ни даже «муж» медведицы, так как у них продолжается режим покоя.

По камерам, которые находятся прямо в берлоге, видно, что медвежонок уже подрос и постепенно крепнет. К весне он будет готов наконец-то выйти в свет. Этот процесс будет длиться некоторое время, ведь детенышу, прежде чем вылезти в большой вольер, надо научиться владеть своим телом и становиться более независимым от матери, которая «грела» его все это время.

Например, Хаарчаана, первая дочка Колыманы и Ломоносова, родившаяся 30 ноября 2016 года, вышли с мамой в вольер в конце марта 2017. Но перед этим родительница в течение месяца учила медвежонка ходить, лазить, прыгать, управляться с лапами.

«Колымана только раз помогла Хаарчаане, когда они вышли из берлоги в «комнату». Это было в конце февраля. Но потом требовала, чтобы дочь сама преодолевала все препятствия, и когда та уже стала более ловкой, они вышли в вольер», — поделилась Сафонова.

Но так как второй детеныш более поздний — не ноябрьский, как старшая сестра, а декабрьский — то и выход его планируется чуть позже. Как ориентируются сами работники зоопарка, примерно в конце марта или начале апреля. Только тогда станет известен пол медвежонка.

Ломоносов живет в отдельном вольере, зиму «супруги» проводят всегда раздельно и встретятся только весной. А Хаарчаана сегодня живет в Ленинградском зоопарке, ее по договоренности перевезли туда к своей бабушке медведице Усладе. А куда отдадут второе дитя Колыманы и Ломоносова, еще не известно.