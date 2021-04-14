«Медвежий патруль» подвел итоги

11 апреля на побережье Восточно-Сибирского моря завершились контрольно-рейдовые мероприятия осмотра и обследования территории архипелага Медвежьи острова.

За 10 дней патрульной группой в составе Ивана МИЗИНА (НП «Русская Арктика»), Виктора НИКИФОРОВА (БФ «Тигрус»), Николая МАМАЕВА (ИБПК СО РАН), а также сотрудников Дирекции биоресурсов, ООПТ и природных парков Минэкологии РС(Я), ГПЗ «Медвежьи острова» на снегоходах и вездеходе по реке Колыма и льду Колымского залива было пройдено более 850 км. Специалисты фиксировали следы, встречи с белыми медведями и наличие родовых берлог, количество медвежат нынешнего года и проводили сбор биологического материала для анализа ежегодных мониторинговых исследований.

В этом году обследованы 5 островов, в которых обнаружены 7 берлог, из них 6 фактических и одна предположительно по следам медведицы с медвежонком. Всего по следам было зарегистрировано не меньше 28-30 особей белого медведя, разных по возрасту и полу, из них 11 медвежат, родившихся в этом году в берлогах. По данным многолетних наблюдений данный показатель является продуктивным и стабильным.

По словам старшего госинспектора Дирекции биоресурсов Руслана СЛЕПЦОВА, в этом году дорога осложнялось непроходимыми торосами на море и сильной крутой застругой. Также можно отметить, что на островах, судя по свежим следам, больше стало белого песца, чем в предыдущих наблюдениях.

«Температура воздуха все дни держалась от минус 27 утром и минус 15 днем, ветра практически не было, что благотворительно сказалось на вскрытие и выход медвежат из берлог», — добавил он.

Кроме этого, в конце рейда была обследована прибрежная зона ресурсного резервата «Курдигино-Крестовая». По результатам рейда берлог на данной территории не обнаружено, зарегистрированы особи диких северных оленей, а также следы белого песца.