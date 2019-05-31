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31 мая 2019, 17:27
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Медведица Хаарчаана переедет в новый вольер

В нем будет даже специальная лесенка для спуска в бассейн.

В Международный день защиты детей малышка-медведица Хаарчана переедет в новый отремонтированный вольер. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка.

Сначала малышка жила в вольере «Бурые медведи», где было три «комнаты» — спальня, игровая и бассейн. А в это время специалисты готовили для нее новое жилище — просторный вольер с большим бассейном, по соседству с её бабушкой Усладой. Новая «квартира» — комплекс «Белые медведи» — состоит из двух частей: маленькая медведица поселится в отремонтированной и отделанной природным камнем части. В ней построили удобную и безопасную лестницу для спуска в бассейн, увеличено пространство суши. Во время ремонта там заново возвели разделяющую стену и поменяли инженерные системы. А жить Хаарчана будет в уютной внутренней берлоге.

Напомним, что медведица Хаарчана родилась в Якутии и спустя год переехала в Ленинградский зоопарк, где стала всеобщей любимицей. Мохнатая непоседа обожает купаться в бассейне и любит разбирать на части дорожные конусы, бочки и другие игрушки от посетителей.

Источник: Фото: Ленинградский зоопарк. https://spbdnevnik.ru/news/2019-05-30/medveditsa-haarchaana-pereedet-v-novyy-volier
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