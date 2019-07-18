Медведица Аяна из Среднеколымского района радуется белому снегу

В зоопарке «Лимпопо» для белой медведицы Аяны установили лёдогенератор. Теперь жительница Севера радуется первому снегу в своем вольере.

Аяна появилась в нижегородском зоопарке в апреле 2019 года. Её нашли маленьким медвежонком в Среднеколымском районе в конце сентября два года назад. Оказалось, что мама медведицы погибла, и Аяна осталась совсем одна. Сначала сироту передали в Московский зоопарк, где она прожила почти 2 года, после ее перевезли в Нижний Новгород.

Чтобы Аяне было комфортно в вольере и она почувствовала частичку родных краев, сотрудники зоопарка приобрели лёдогенератор. Медведица освоилась быстро: начала играть в снегу и даже пыталась вырыть себе берлогу в сугробе.