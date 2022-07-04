Медведи и «глухари» в якутской тайге — особая опасность для авиалесоохраны

С 28 июня на всей территории Якутии был установлен режим ЧС. Для помощи Якутии в борьбе с пожарами Федеральная Авиалесоохрана вызывала дожди для тушения пожаров в 8 районах Республики: на востоке (в Томпонском районе), на юго- западе (в Ленском, Сунтарском, Нюрбинском районах), юге Якутии (в Алданском, Олекминском, Амгинском районах), юго-востоке Якутии (в Усть-Майском районах).

Для тушения лесных пожаров в 5 районах Якутии парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны используют взpывнoй метод прокладки минерализованных полос. Спецметод применяется на юго-западе и юге региона – в южной части Мирнинского района, в Олекминском, Сунтарском, Ленском и Алданском районах.

Помощь Якутской Авиалесоохраны и работникам наземных лесных пожарных станций в ликвидации ЧС оказывают 417 парашютистов-десантников Федеральной, Приморской, Хабаровской, Забайкальской и Бурятской Авиалесоохраны.

Общими усилиями за неделю (с 27 июня по 3 июля) в Якутии потушено 44 очага, из которых 1 – в зоне наземного применения сил и средств, а 43 – труднодоступные и удаленные.

В районах большинства возгораний – дефицит воды. Для заправки ранцевых лесных огнетушителей для точечных ударов по огню парашютистам-десантникам Авиалесоохраны приходится ходить по тайге по несколько километров.

Вместе с медведями особую опасность представляют «глухари». Так в Авиалесоохране называют отмершие сухие деревья, которые почти бесшумно (из-за того, что не рвутся живые корни) начинают падать при движении ветра. Поэтому даже во время похода за водой, отходя от кромки пожара парашютисты-десантники вынуждены в 30-ти градусную жару постоянно носить каски, а чтобы защититься от укусов клещей, комаров и мошки – специальные противоэнецефалитные костюмы с плотно-прилегающими к рукам и ногам манжетами.

По прогнозным данным июль в юго-западной, южной и юго-восточной Якутии будет крайне пожароопасным и парашютистам-десантникам Авиалесоохраны придется жить в условиях полевых лагерей с минимума благ цивилизации в условиях замкнутых коллективов еще ни одну неделю.