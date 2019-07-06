АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
19
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.58
 71.66
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.07.2019, 16:53
Общество
Казачьи забавы и удаль молодецкая…
06.07.2019, 16:23
Спорт
Сардана Трофимова лучшая!
06.07.2019, 15:01
Экология
Анонс
Запуск экомарафона
06.07.2019, 14:57
Экология
В Якутии обнаружены фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
06.07.2019, 14:55
Политика
Медведев поддержал предложения политической конференции Партии
06.07.2019, 14:08
Происшествия
Скандал
Якутского борца засудили на чемпионате России
06.07.2019, 13:22
Политика
В «Единой России» введут новые требования для желающих участвовать в праймериз
06.07.2019, 13:19
Происшествия
Военная часть прокомментировала сообщение о гибели якутских призывников
06.07.2019, 13:07
Общество
Иван Купала 2019: традиции и что нельзя делать
06.07.2019, 12:28
Общество
Ветераны БАМа выехали на праздничные мероприятия
06.07.2019, 12:01
Происшествия
Фотофакт
Возле элитного дома Якутска найдены два тела
06.07.2019, 11:21
Официально
Автодорога до села Амга находится в удовлетворительном состоянии
06.07.2019, 11:10
Якутия
Глава Якутии посетил парк в Нерюнгри
06.07.2019, 10:50
Политика
Айсен Николаев пригрозил улусам
06.07.2019, 10:46
Происшествия
В Якутии произошло 7 пожаров
06.07.2019, 8:58
Политика
Шаман Александр Габышев проведет митинг в Чите
06.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Суббота 6 июля 2019
05.07.2019, 23:57
Финансы
Россельхозбанк увеличит вложения в АПК Смоленской области
05.07.2019, 21:10
Происшествия
В Нюрбинском районе возбуждено уголовное дело
05.07.2019, 21:00
Официально
начались рейды ГАИ
05.07.2019, 18:26
Происшествия
Следователями направлено в суд уголовное дело по факту хищения топлива
05.07.2019, 17:55
Спорт
У стрелков определилась десятка лидеров
05.07.2019, 17:48
Общество
На автодороге «Амга» опять размыло дорогу
05.07.2019, 17:42
Экология
В Якутии начались поиски отделяемых частей ракеты «Союз»
05.07.2019, 17:40
Общество
Некролог
Союз строителей Якутии выражает соболезнования
05.07.2019, 17:31
Якутия
Илья Чукалин рассказал о тонкостях получения президентского гранта
05.07.2019, 17:20
Общество
Некролог
Союз строителей Якутии соболезнует
05.07.2019, 17:15
Экология
Природные пожары в Верхоянском улусе сведут до минимума
05.07.2019, 17:02
Происшествия
Резонанс
Ситуация с Мохсоголлохским детским домом: счастливый конец
05.07.2019, 16:52
Спорт
Александр Моедо – возможно, лучший из серебряных призеров
05.07.2019, 16:50
Якутия
В Якутии чествовали 100-летнюю долгожительницу 
05.07.2019, 16:38
Судебная хроника
Резонанс
В Якутии за педофилию осужден гражданин Узбекистана
05.07.2019, 16:23
Происшествия
В одном из автобусов Якутска поймали карманника
05.07.2019, 16:16
Происшествия
Работник автосервиса проявил излишнее рвение
05.07.2019, 16:10
Общество
Речники открыли мемориальную доску Н.Н.Слабожанину
05.07.2019, 15:57
Светская хроника
Фотофакт
Эксклюзив
Главная блондинка эстрады презентовала новый клип
05.07.2019, 15:42
Экономика
СК «Стерх» представляет победителей предыдущих акций
05.07.2019, 15:36
Погода
Прогноз погоды на завтра
05.07.2019, 15:17
Общество
В Жатае установлен памятный камень капитану Михаилу Спиридонову
05.07.2019, 15:07
Культура & Образование
Интервью
Я всегда ищу в своих картинах «луч» – художник Владимир Листровой
05.07.2019, 14:50
Спорт
Фотофакт
Превозмогая боль! Томпонец спас свою команду несмотря на травму
05.07.2019, 14:45
Общество
Юные северяне обсудили недетские вопросы с депутатом Госдумы
05.07.2019, 14:39
Спорт
Легкоатлет Артем Бурцев завоевал еще одно золото
05.07.2019, 14:22
Общество
Прокуратура взялась за детские площадки
05.07.2019, 14:13
Красота & Здоровье
Летучий вирус: как уберечься от кори
05.07.2019, 14:00
Красота & Здоровье
Интервью
Как избавиться от «косточки на ноге»?
05.07.2019, 13:30
Экономика
Сахатранснефтегаз: летом объекты газоснабжения готовим к отопительному сезону
05.07.2019, 13:00
Культура & Образование
Как поступить в ЯГСХА? Инструкция для родителей
05.07.2019, 12:50
Экономика
Речники возложили цветы к стеле «100-летия пароходства на Лене»
05.07.2019, 12:39
Происшествия
Якутянин подкинул чужой паспорт на место преступления
05.07.2019, 12:26
Спорт
Фотофакт
Сардана Авксентьева: Вы – надежда Якутска
05.07.2019, 12:10
Происшествия
Артистов обокрали во время ысыаха
05.07.2019, 11:57
Политика
Нацпроекты глазами людей
05.07.2019, 11:46
Спорт
Сотрудники «Саханефтегазсбыта» участвуют в VII Спортивных играх народов Якутии
05.07.2019, 11:38
Спорт
Программа
Что сегодня в программе Игр в Амге?
05.07.2019, 11:35
Экономика
В Томмоте начали чистить акваторию реки Алдан
05.07.2019, 11:21
Якутия
Айсен Николаев встретился с выпускниками MIT
05.07.2019, 10:57
Красота & Здоровье
Позитив
Алтайская сказка, или история о том, как Мама года стала Леди Евразии
05.07.2019, 10:48
Происшествия
«Очарованный» мошенницей житель Якутска лишился более 580 тысяч рублей
05.07.2019, 10:46
Спорт
Игры народов Якутии: Ветеран волейбола раскритиковал волейболистов
05.07.2019, 10:35
Путешествия
Следуй за мечтой вместе с Anex Tour!
05.07.2019, 10:22
Происшествия
В Якутии возбудили дело о невыплате зарплаты работникам типографии
05.07.2019, 10:16
Происшествия
Масштабы лесных пожаров в Якутии нарастают
05.07.2019, 10:10
Экономика
Энергетики Намского улуса — победители соревнований сетевого персонала
05.07.2019, 9:58
Происшествия
Трудный подросток попался на краже
05.07.2019, 9:45
Якутия
Фотофакт
Спортивные игры народов Якутии – это наша Олимпиада!
05.07.2019, 9:33
Общество
Егор Фролов поздравляет с 45-летним юбилеем начала строительства БАМа
05.07.2019, 9:21
Происшествия
Резонанс
Прокуратура о ситуации с Мохсоголлохским детским домом
05.07.2019, 9:12
Якутия
Глава Якутии открыл многофункциональный спортивный зал в селе Бетюнцы
05.07.2019, 9:04
Происшествия
Афера с землей раскрыта в Якутске
05.07.2019, 0:37
Якутия
Эксклюзив
Будете в Амге — добро пожаловать на Колыму!
05.07.2019, 0:31
Культура & Образование
Иногородних абитуриентов СФУ поселят в общежития, которые были построены к красноярской Универсиаде
Политика
6 июля 2019, 14:55
86

Медведев поддержал предложения политической конференции Партии

В течение месяца Генеральный совет Партии доработает их и в виде резолюции представит на подпись.

Председатель «Единой России», глава Правительства Дмитрий Медведев подвел итоги политической конференции Партии. В течение месяца Генеральный совет «Единой России» доработает их и в виде резолюции представит на подпись.

«Политическую конференцию мы придумали в середине года для того, чтобы пройтись по актуальным вопросам жизни Партии. Ради этого я написал свою статью «Единая Россия» – курс на перемены». Хочу сразу сказать — она, конечно, не всеобъемлющая, там масса вопросов не раскрыта, потому что в таком формате это сделать невозможно. Вот наша встреча помогла обсудить те вопросы, которые в этой статье и не поднимались или обсудить то, что поднималось на другом уровне», — отметил Медведев.

В первую очередь он призвал однопартийцев заняться кадрами. «Очевидно и то, что мы должны, пусть звучит банально, но это абсолютно так, продвигать лучших. Причем учитывая необходимость повышения эффективности всего депутатского корпуса. В этом контексте я бы хотел дать отдельное поручение внести изменения в регламент процедуры предварительного голосования — то, о чем мы здесь сейчас говорили. Они должны коснуться тех, кто хочет стать участником процедуры. Речь идет о том, что кандидаты должны обязательно публиковать предложения, инициативы, ради выполнения которых они хотят участвовать в ПГ. Вот тогда их моральное обязательство приобретет письменный характер, что очень важно для избирателей, а с другой стороны, мы поймем, с чем идет конкретный кандидат. Кроме того, должен быть использован опыт социальных проектов в регионе и целый ряд других моментов, который влияет на процедуру ПГ», — отметил Медведев.

Второе направление – это работа с волонтерами, с молодежью, НКО. «Здесь я также хочу поручить расширить форму поддержку НКО, привлекать предпринимателя, о чем я тоже говорил сейчас. Это позволит лучше предоставлять НКО корпоративные гранты и развивать корпоративное волонтерство. Нужно также организовать работу по сбору социально значимых инициатив, которые формулируются самими гражданами», — пояснил Председатель Партии.

Еще одна позиция – повышение открытости «Единой России». «Нужно наладить работу по организации общественного обсуждения решений Партии. В современном мире, когда подчас любой человек не способен разобраться в информационном потоке, когда на голову людей выливается огромное количество информации, крайне важно, чтобы эту информацию от «Единой России» доводили качественно. Тогда будет меньше так называемых фейков, тогда позиция нашей Партии будет гораздо более понятна людям», — сказал он, подчеркнув, что эта работа включает и поощрение гражданских активистов, журналистов, проведение соответствующих конкурсов среди тех, кто работает по социальной проблематике, освещает процесс реализации нацпроектов.

«В таких конкурсах, наверное, должны побеждать не только те, кто говорят, что полностью разделяют идеи «Единой России». Нет, конечно, там должны побеждать и нормальные журналистские расследования, и какие-то критические выступления, которые посвящены реально существующей проблеме. Не выдуманной, а реально существующей», — рассказал Медведев.

Также Председатель Партии поддержал предложение, которое касается общественных приемных. «Давайте их обновим, модернизируем, расширим перечень сервисов, которые могут использовать люди, в том числе я имею ввиду электронную обработку обращений граждан и целый ряд других. И, конечно, надо наладить информирование, чтобы люди лучше понимали, в чем конкретно заключается тот или иной национальный приоритет, как он реализуется, кто за это отвечает и что нужно делать», — отметил Медведев.

Кроме того, нужно выстроить систему информирования, обмена информацией, в том числе по национальным проектам, на всех уровнях, уверен Председатель Партии. «Нужно наладить информирование. Я в самом начале нашей сегодняшней беседы, нашего совещания говорил об этом, просто чтобы люди лучше понимали, в чем конкретно заключается тот или иной национальный приоритет, как он реализуется, кто за это отвечает и что нужно делать. Ведь здесь действительно есть проблемы. У нас так исторически повелось: люди не верят, к сожалению, в местную власть, в муниципальную власть, подчас в региональную власть, и обращаются сразу наверх, что по понятным причинам далеко не всегда продуктивно, потому что проблему все равно нужно будет решать в конкретном месте. Кто-то достучался до президента, до Правительства, но огромное количество таких обращений, к сожалению, не получает развитие. Поэтому эту систему информирования, обмена информацией о том, что происходит, в том числе по национальным проектам, нужно сделать, как было раньше принято говорить, снизу и до самого верха. Это должно быть на всех уровнях. Давайте попробуем выстроить такую систему», — заключил он.

В заключение он дал поручение Президиуму Генсовета в течении месяца доработать все предложения. «Нужно свести к единому знаменателю все предложения, оформить в виде резолюции и представить мне на подпись», — заключил Председатель Партии.

В Москве прошла ежегодная политическая конференция партии «Единая Россия» в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов Партии. В ней приняли участие около 450 человек. В рамках конференции прошли две панельные дискуссии, а также три креативные сессии. Завершилась конференция пленарным заседанием с участием Председателя Партии, главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

В преддверии конференции состоялась совместная стратегическая сессия «Единой России» и Правительства. На ней было объявлено о создании сервиса «Нацпроекты глазами людей», который поможет наладить обратную связь при реализации нацпроектов и адресно информировать людей о них.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП “Единая Россия”.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
06.07.2019, 12:01
Происшествия
Фотофакт
Возле элитного дома Якутска найдены два тела
03.07.2019, 8:42
Политика
Эксклюзив
Удастся ли избежать деконсолидации общества в Якутске?
01.07.2019, 17:48
Происшествия
Фотографии смертельного ДТП в Якутии
02.07.2019, 16:30
Общество
Фотофакт
В Якутске закончился митинг на 1000 человек
01.07.2019, 17:44
Общество
Мэрия санкционировала митинг с целью изменения меры пресечения Георгию Карамзину
02.07.2019, 11:06
Судебная хроника
В Якутии вынесен приговор директору авиакомпании
06.07.2019, 11:21
Официально
Автодорога до села Амга находится в удовлетворительном состоянии
03.07.2019, 0:19
Светская хроника
Эксклюзив
VIP: Национальный костюм
05.07.2019, 9:04
Происшествия
Афера с землей раскрыта в Якутске
03.07.2019, 9:00
Экономика
Ленская нефтебаза и Сунтарский нефтесклад работают в штатном режиме
01.07.2019, 17:14
Светская хроника
Фотофакт
Ил Дархан и первая леди вместе с известным шаманом
02.07.2019, 9:04
Происшествия
Видео
Резонанс
В Якутии силовики задержали главу наслега: как это было
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
06.07.2019

Казачьи забавы и удаль молодецкая…

Анонс
Экология
06.07.2019

Запуск экомарафона

Скандал
Происшествия
06.07.2019

Якутского борца засудили на чемпионате России

Происшествия
06.07.2019

Военная часть прокомментировала сообщение о гибели якутских призывников

Якутия
06.07.2019

Глава Якутии посетил парк в Нерюнгри

Политика
06.07.2019

Шаман Александр Габышев проведет митинг в Чите

Резонанс
Происшествия
05.07.2019

Ситуация с Мохсоголлохским детским домом: счастливый конец

Резонанс
Судебная хроника
05.07.2019

В Якутии за педофилию осужден гражданин Узбекистана