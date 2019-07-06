Медведев поддержал предложения политической конференции Партии

В течение месяца Генеральный совет Партии доработает их и в виде резолюции представит на подпись.

Председатель «Единой России», глава Правительства Дмитрий Медведев подвел итоги политической конференции Партии. В течение месяца Генеральный совет «Единой России» доработает их и в виде резолюции представит на подпись.

«Политическую конференцию мы придумали в середине года для того, чтобы пройтись по актуальным вопросам жизни Партии. Ради этого я написал свою статью «Единая Россия» – курс на перемены». Хочу сразу сказать — она, конечно, не всеобъемлющая, там масса вопросов не раскрыта, потому что в таком формате это сделать невозможно. Вот наша встреча помогла обсудить те вопросы, которые в этой статье и не поднимались или обсудить то, что поднималось на другом уровне», — отметил Медведев.

В первую очередь он призвал однопартийцев заняться кадрами. «Очевидно и то, что мы должны, пусть звучит банально, но это абсолютно так, продвигать лучших. Причем учитывая необходимость повышения эффективности всего депутатского корпуса. В этом контексте я бы хотел дать отдельное поручение внести изменения в регламент процедуры предварительного голосования — то, о чем мы здесь сейчас говорили. Они должны коснуться тех, кто хочет стать участником процедуры. Речь идет о том, что кандидаты должны обязательно публиковать предложения, инициативы, ради выполнения которых они хотят участвовать в ПГ. Вот тогда их моральное обязательство приобретет письменный характер, что очень важно для избирателей, а с другой стороны, мы поймем, с чем идет конкретный кандидат. Кроме того, должен быть использован опыт социальных проектов в регионе и целый ряд других моментов, который влияет на процедуру ПГ», — отметил Медведев.

Второе направление – это работа с волонтерами, с молодежью, НКО. «Здесь я также хочу поручить расширить форму поддержку НКО, привлекать предпринимателя, о чем я тоже говорил сейчас. Это позволит лучше предоставлять НКО корпоративные гранты и развивать корпоративное волонтерство. Нужно также организовать работу по сбору социально значимых инициатив, которые формулируются самими гражданами», — пояснил Председатель Партии.

Еще одна позиция – повышение открытости «Единой России». «Нужно наладить работу по организации общественного обсуждения решений Партии. В современном мире, когда подчас любой человек не способен разобраться в информационном потоке, когда на голову людей выливается огромное количество информации, крайне важно, чтобы эту информацию от «Единой России» доводили качественно. Тогда будет меньше так называемых фейков, тогда позиция нашей Партии будет гораздо более понятна людям», — сказал он, подчеркнув, что эта работа включает и поощрение гражданских активистов, журналистов, проведение соответствующих конкурсов среди тех, кто работает по социальной проблематике, освещает процесс реализации нацпроектов.

«В таких конкурсах, наверное, должны побеждать не только те, кто говорят, что полностью разделяют идеи «Единой России». Нет, конечно, там должны побеждать и нормальные журналистские расследования, и какие-то критические выступления, которые посвящены реально существующей проблеме. Не выдуманной, а реально существующей», — рассказал Медведев.

Также Председатель Партии поддержал предложение, которое касается общественных приемных. «Давайте их обновим, модернизируем, расширим перечень сервисов, которые могут использовать люди, в том числе я имею ввиду электронную обработку обращений граждан и целый ряд других. И, конечно, надо наладить информирование, чтобы люди лучше понимали, в чем конкретно заключается тот или иной национальный приоритет, как он реализуется, кто за это отвечает и что нужно делать», — отметил Медведев.

Кроме того, нужно выстроить систему информирования, обмена информацией, в том числе по национальным проектам, на всех уровнях, уверен Председатель Партии. «Нужно наладить информирование. Я в самом начале нашей сегодняшней беседы, нашего совещания говорил об этом, просто чтобы люди лучше понимали, в чем конкретно заключается тот или иной национальный приоритет, как он реализуется, кто за это отвечает и что нужно делать. Ведь здесь действительно есть проблемы. У нас так исторически повелось: люди не верят, к сожалению, в местную власть, в муниципальную власть, подчас в региональную власть, и обращаются сразу наверх, что по понятным причинам далеко не всегда продуктивно, потому что проблему все равно нужно будет решать в конкретном месте. Кто-то достучался до президента, до Правительства, но огромное количество таких обращений, к сожалению, не получает развитие. Поэтому эту систему информирования, обмена информацией о том, что происходит, в том числе по национальным проектам, нужно сделать, как было раньше принято говорить, снизу и до самого верха. Это должно быть на всех уровнях. Давайте попробуем выстроить такую систему», — заключил он.

В заключение он дал поручение Президиуму Генсовета в течении месяца доработать все предложения. «Нужно свести к единому знаменателю все предложения, оформить в виде резолюции и представить мне на подпись», — заключил Председатель Партии.

В Москве прошла ежегодная политическая конференция партии «Единая Россия» в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов Партии. В ней приняли участие около 450 человек. В рамках конференции прошли две панельные дискуссии, а также три креативные сессии. Завершилась конференция пленарным заседанием с участием Председателя Партии, главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

В преддверии конференции состоялась совместная стратегическая сессия «Единой России» и Правительства. На ней было объявлено о создании сервиса «Нацпроекты глазами людей», который поможет наладить обратную связь при реализации нацпроектов и адресно информировать людей о них.