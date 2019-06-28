Медведев назначил нового ректора СВФУ

Ректором Северо-Восточного федерального университета назначен Анатолий Николаев, бывший до этого проректором по естественному и техническому направлениям вуза. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев 26 июня.

«Назначить Николаева Анатолия Николаевича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» сроком на пять лет», — говорится в документе.

СПРАВКА:

Николаев Анатолий Николаевич в 1994 г. окончил с красным дипломом биолого-географический факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова по специальности «учитель биологии и химии». В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию в диссертационном совете Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (г. Красноярск) на тему «Влияние климата на пространственно-временную изменчивость радиального прироста хвойных в Северной и Центральной Якутии» по специальности «экология». В 2011 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Дендрохронологический анализ природных процессов в криолитозоне (на примере Центральной Якутии)» по специальности «экология».

В 1995-1996 гг. — ассистент кафедры ботаники биолого-географического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова.

В 1996-1999 гг. — аспирант Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова.

В 1996-1999 гг. — ассистент кафедры ботаники биолого-географического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова.

В 1999-2001 гг. — научный сотрудник группы лесоведения Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

В 2001-2011 гг. — старший научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН.

В 2011-2013 гг. — декан биолого-географического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова.

С 2013 г. — директор института естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова.

С 2017-2019 гг. — проректор СВФУ по естественному и техническому направлениям.