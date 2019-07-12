Медведь из охотничьего клуба «Кыымаан» переехал в зоопарк «Орто Дойду»

10 июля бурого медведя из охотничьего клуба «Кыымаан» Мегино-Кангаласского улуса передали в республиканский зоопарк «Орто-Дойду». Перевозку животного организовали государственные инспекторы дирекции биоресурсов, специалисты департамента охотничьего хозяйства и минэкологии республики.

Медведь чувствует себя хорошо и уже исследует новый вольер. Сотрудники республиканского зоопарка ведут постоянные наблюдения за новым подопечным и создают все условия для правильного содержания и благополучия животного.

Ранее в конце июня один из медведей клуба, которого выпустили на волю, был застрелен мегино-кангаласскими полицейскими в целях безопасности. Зверь не смог адаптироваться к жизни на воле и подошел слишком близко к населенным пунктам. Другой отпущенный медведь ушел в лес.

Осенью прошлого года вступил в силу закон о запрете контактных притравочных станций. Поэтому клуб «Кыымаан» закрыл свою притравочную станцию.