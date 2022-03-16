Медсестру развели на деньги

Медсестра из г. Нерюнгри попалась на уловки мошенников при совершении покупки в интернете.

48-летняя медсестра из г. Нерюнгри решила заказать вещи на одном из интернет-сайтов. Связавшись с продавцом, женщина оформила заказ и оплатила 6 350 рублей, после чего ей сказали, что товары будут доставлены курьером примерно через неделю. Однако через некоторое время ей пришло сообщение, что заказ был приостановлен из-за резкого поднятия цен, и необходимо доплатить ещё 7 450 рублей, чтобы заказ был возобновлён. Потерпевшая перевела и эту сумму, а через два дня ей пришло новое сообщение, в котором говорилось, что заказ не отправлен, так как не могут назначить курьера, в связи с чем надо оплатить экспресс-доставку в сумме 3 000 рублей. На что заявительница ответила, что больше платить ничего не будет. На следующий день она снова попыталась связаться с продавцом, но уже была им заблокирована. Тогда женщина обратилась в полицию.

Уважаемые граждане! Напоминаем, что нужно быть предельно бдительными при совершении покупки посредством сети Интернет, пользуйтесь только проверенными сайтами, изучайте отзывы о продавце, советуем отдавать предпочтение совершению покупок непосредственно в магазинах либо напрямую у продавца при личной встрече, когда вы имеете возможность удостовериться в наличии необходимого товара и его качестве.