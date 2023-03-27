27.03.2023
13:39
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Красота & Здоровье

Медсестра ЯРПНД признана лучшим специалистом по сестринскому делу

Медсестра ЯРПНД признана лучшим специалистом по сестринскому делу 2023 года

26 марта состоялся долгожданный финал Республиканского конкурса молодых медицинских специалистов «Профессия – ЖИЗНЬ». В число лучших медицинских специалистов вошла медсестра ЯРПНД Анастасия Ямщикова.

Анастасия представила на конкурсе свой проект «Борьба со стрессом без обращения к врачам-психиатрам», посвященный самопомощи при признаках стресса. Цель проекта — научить людей справляться со стрессом самостоятельно, познакомить с различными антистрессовыми методиками, что приведет в будущем к улучшению настроения всего общества.

Проект высоко оценен на конкурсе и получил множество похвалы со стороны жюри.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЯРПНД

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