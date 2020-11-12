Медсестра о работе в «красной зоне», панических атаках, неблагодарности пациентов…

Медсестра инфекционного отделения Якутской республиканской клинической больницы Марина Сазонова вышла из «красной зоны» после ночного дежурства, и я спрашиваю ее, как прошла смена. Ночная смена длится с 16 часов сегодняшнего дня, к примеру, и до 8 часов утра следующего дня.

— Как ночь прошла, Марина Владимировна?

— Как обычно, в суете. Правда сегодня было немного спокойнее, поступила всего два новых пациента, один с ребенком своим вместе поступил, ребенок в Детской инфекционной остался, а он прошел у нас обследование, анализы сдал и потом санитары увезли его в изолятор детской больницы. Часа через два поступил второй, он остался у нас. Пока врач осматривал больного, санитарка приготовила постель, он обустроился, я принесла лекарства, сделала укол и поставила систему.

— А с чего началась Ваша смена?

— Вчера из гостиницы автобус нас забрал в 15.30. Приехали, навстречу нам вышла отработавшая смену бригада. До того, как зайти в «красную зону», мы все тщательно готовимся. Мы, медсестры, знакомимся с назначениями врачей, собираем на каждого пациента вечерние и утренние лекарства, готовим вакутейнеры для утреннего забора анализов, направления. Потом идем в санпропускник, переодеваемся в СИЗы и в 19 часов заходим в «красную зону». К этому времени нам надо хорошо подготовиться.

Разговаривая с Мариной Владимировной, вспоминаю, как медсестры Детской инфекционной рассказывали мне о подготовке к работе. «Стараемся много не пить, не есть часа за полтора до смены. Кто заходит в красную зону на ночь, знает, что выйти придется не скоро, попить и поесть можно будет только после смены, пройдя через санпропускник и переодевшись в чистую одежду». Вот и сегодняшняя моя собеседница говорит: «некоторые надевают памперсы, но я выдерживаю, просто перед сменой много не пью».

— Ну, вот Вы уже в «красной зоне». С чего начинаете обычно?

— Пациенты тем временем поужинали и начали готовиться к вечерним процедурам. Знакомлюсь с документами: сколько лежачих больных, кто с температурой, низкой сатурацией, сколько беременных и больных с сахарным диабетом, кто что получает. Потом иду по палатам, уточняю список больных, поскольку состав постоянно меняется, одни пациенты выписываются, другие поступают на их место, это может случиться в любое время, и днем и ночью. Сверившись по списку, изучаю назначения и начинаю процедуры.

— Как выглядит Ваше рабочее время в «красной зоне»?

— Больные в отделении тяжелые, работы много: лечение, уход, болезнь многие переносят сложно. Если поступает больной с КТ-3, мы всю ночь дежурим возле него по два часа. Бывает, что необходимо подключить к кислороду или везти на экстренную КТ. Лечение постоянно корректируется, что-то заменяется, что-то добавляется новое, надо быть очень внимательным. Готовясь к процедурам, я сначала все подготавливаю, раскладываю на манипуляционном столе все необходимо и иду по палатам. Инъекции делаю как обычно. Надеваю три пары резиновых перчаток (по САНПину мы должны менять перчатки после каждого пациента). СИЗы замедляют движения, быстро работать, как прежде, не получается. Пациенты с низкой сатурацией и большим поражением легких находятся под постоянным наблюдением, получают постоянно кислород и лежат на животе. Лежачих больных мы сами кормим, проводим санитарную обработку для предотвращения пролежней.

— Бывает ли у Вас паника во время работы в «красной зоне», все-таки работать в СИЗах мягко говоря непривычно?

— Да бывает такое, это называется панические атаки. Тогда главное успокоиться, привести дыхание в норму, отдышаться. У меня тоже было такое в начале работы, сейчас я умею себя контролировать.



— Как завершается смена?

— В 5.30 мы берем анализы и начинаем утренние процедуры, инъекции, подготовку к выписке тех, кто отправляется домой, сдаем остаток медикаментов (это мы делаем после каждой смены), отчитываемся перед дежурными докторами по смене. Уборка, кварцевание. В 8 утра заступает дневная смена, ночная должна сдать все в идеальном виде. Потом снова санпропускник, где оставляются все «грязные» средства индивидуальной защиты, душ, переодевание и выход в «чистую зону». Время быстро идет, даже не замечаешь его, когда работаешь.

Пока все сделаешь, уже и выходить пора…

— Не все пациенты бывают благодарными, да?

— К сожалению, хотя благодарных больше. Но бывают с претензиями, даже гадости говорят, относятся как к обслуге. В таких случаях, я считаю, надо вести себя корректно, отвечать твердо, спокойно, без грубости, но с достоинством. Неблагодарность понять трудно… А вообще я люблю «инфекцию», здесь интересно работать.

Беседовала Зоя ИГНАТЬЕВА