Медсестра Люция Николаева: Счастье видеть, как выздоравливают дети

День процедурной медсестры столичной Детской инфекционной клинической больницы Люции Николаевой расписан по минутам, а утро ее начинается в пять часов.

Уже в пять тридцать медсестра на такси выезжает из Намцев на работу в Якутск. И так каждый день.

— Дорога занимает час пятнадцать, а то и полтора часа – как получится, это же такси, пока соберет всех, пока развезет, — говорит моя визави.

Работает в Детской инфекционной клинической больнице Люция Николаевна уже десятый год. Начинала с палатной медсестры, сейчас ей доверяют самые сложные процедуры – внутривенные инъекции.

— Как складывается Ваш день?

— Целый день на ногах. С утра забор крови, потом уколы, системы, и так целый день. Самая напряженная работа в понедельник, поскольку обычно в понедельник в больницу поступает и выписывается больше всего детишек.

В среднем через ее руки в день проходит сорок детей: забор крови на анализы, капельницы, внутривенные антибиотики…

— Говорят, у Вас легкая рука, но, все же, и Вам с вашим огромным опытом, должно быть, сложно найти тоненькую венку у крохотного малыша…

— Найти вену у ребенка действительно очень сложно. Для того, чтобы делать внутривенные инъекции, нужно хорошо знать анатомию и каждым своим нервом надо чувствовать состояние ребенка, ты должна даже не просто сопереживать своему маленькому пациенту, а чувствовать в прямом смысле то, что чувствует он.

Чтобы рука в ответственный момент не дрогнула и глаза не подвели, медсестре нужно постоянно быть в хорошей форме, следить за собственным здоровьем. Люция Николаевна старается найти время для занятий спортом, по утрам обязательно делает зарядку (иногда удается попасть на зарядку в «Дохсун», в выходные занимается скандинавской ходьбой, и муж ее во всем поддерживает. Здоровый образ жизни – для их семьи закон.

— Что Вас радует в работе?

— Я вижу результат своей работы. Выздоровление ребенка происходит буквально на твоих глазах, и нет ничего дороже этого.

— Где Вы учились, где начинали работать?

— Я окончила в Якутске медицинское училище, и по распределению поехала сначала работать в Верхоянский район. В селе, где мне предстояло работать, был фельдшерско-акушерский пункт с фельдшером, акушеркой и медсестрой. Отработала там два года и переехала в Намский район, в свое родное село. Там тоже тогда был только ФАП, и я снова стала работать медсестрой.

— Расскажите, как работалось…

— Мне было всего девятнадцать лет, вначале взяли меня патронажной сестрой, но делать приходилось все. Чего только я не насмотрелась! Вызывали и на травмы, и на роды, и днем и ночью, и с санитарной авиацией приходилось вылетать в дальние села делать прививки детям. И раны были разные, и приступы, бывало, и к умершему человеку звали. Ну как не пойти, село маленькое, всех знаешь, всех жалко, всем хочется помочь, все бросаешь и идешь. Связь с районным центром была только по рации, и был случай, когда в отсутствии фельдшера мне однажды пришлось готовить женщину к родам, слушая рекомендации фельдшера по рации.

Маленькие сельские больнички были ее университетами. А мечтала Люция о профессии врача-стоматолога, но, тридцать лет проработав медсестрой, она благодарна судьбе и признается, что работу свою очень любит.

— Поехала в Кемерово поступать в медицинский институт, поступала два года, но не могла поступить, не давалась мне никак физика и все. Увидела однажды в институте объявление о том, что с дипломом медсестры принимают лаборантами на кафедру патофизиологии. Написала заявление, меня взяли, я очень хорошо работала, все меня только хвалили, декан лечебного факультета даже предложил мне поступать на терапевта, но мне хотелось быть стоматологом, и я отказалась. Еще раз попыталась поступить на стоматологический, но снова не поступила. Не судьба! Вышла замуж за парня из Верхневилюйска, и мы вернулись вместе в мою деревню Таастах в Намский район, где я работала медсестрой.

Молодые люди сразу начали работать, построили дом, родилась дочь. И снова началась знакомая, напряженная работа вдвоем с фельдшером. Врачебная амбулатория была для селян спасением, шли сюда со всеми своими проблемами и никогда не получали отказа. Когда говорят «ненормированный рабочий день», я думаю, что это, прежде всего, о сельских медиках.

— Однажды вечером поступил вызов, я была дома, мне сказали, что мужчина в невменяемом состоянии застрелил свою жену. Надеясь, что женщина еще жива, я выбежала из дому, даже без «тревожного» чемоданчика, бежать в амбулаторию не было времени, но спасать уже было некого. Убийца метался по дому, а около мертвой матери, перемазанные в крови, сидели перепуганные дети. Случаи были разные, кого-то спасали, кого-то не удавалось, санавиацию вызывали в тяжелых случаях…

Активный человек, Люция Николаева с молодых лет занимается общественной работой: женсовет, профсоюз, художественная самодеятельность, спортивные мероприятия. Потомственная Далбар хотун, она научилась шить ведерки из бересты и дарит их своим коллегам, друзьям. Первое ведерко она подарила маме, потом подругам – медсестрам реанимационного отделения Намской центральной районной больницы. И еще успевает стряпней заниматься в свободное время, вкуснейшими своими тортами радует односельчан и сама этому факту искренне радуется. А теперь вот решила принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», который проводится в этом году. 1 апреля в Якутске пройдет первый, республиканский этап, и Люция Николаевна примет в нем участие в номинации «Лучшая медицинская сестра». Удивительный человек!