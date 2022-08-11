Медработники дружно вышли на общегородской субботник

Сегодня, 11 августа, медицинские работники приняли участие в общегородском субботнике на территории Сайсарского округа.

Участники субботника вышли на улицу, вооружившись уборочным инвентарем — граблями, мешками. Перед ними стояла задача — очистить территорию закрепленной территории от скопившегося мусора на участке от перекрестка Лермонтова-Каландаришвили до Сергеляхского шоссе. В уборке приняли участие 145 сотрудников медицинских организаций г. Якутска и собрали 80 мешков мусора.

Наведение порядка и чистоты в нашем городе — это хорошая добрая традиция. Министерство здравоохранения Якутии благодарит всех, кто принял участие в этом мероприятии.