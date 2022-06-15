Медпомощь в шаговой доступности

Сделать удобной работу поликлиник и максимально приблизить медицинскую помощь к населению поможет масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы Нацпроекта «Здравоохранение». Реализация ее в Якутии идет полным ходом.

Ее цель — организовать оказание первичной медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы людей, исходя из потребностей всех групп населения.

Все мероприятия программы направлены на создание в шаговой доступности современной инфраструктуры поликлиник, куда люди обращаются в первую очередь, если заболели.

При этом речь идет не только о крупных городах, но и небольших населенных пунктах. Многие из уже действующих поликлиник, амбулаторий и ФАПов предстоит не только капитально отремонтировать, но и построить новые, одновременно обновляя медицинское оборудование, и такая работа уже идет. Чуть ранее, в 2019-2020 годах, в республику были поставлены 22 модульных конструкции фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Они установлены и уже начали работу в наиболее удаленных населенных пунктах Якутии.

Благодаря программе модернизации в 2021 году в Якутии, впервые за долгие годы, началось строительство медицинских учреждений сразу в пяти районах Якутии. Среди них — первая очередь больничного комплекса в Вилюйске, поликлиника в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса, больничный комплекс с поликлиникой в Усть-Майе Усть-Майского улуса, а также больничные комплексы в с. Хонуу Момского района и в с. Чурапча Чурапчинского улуса.

При этом модернизация первичного звена предполагает не только обновление зданий и оборудования, но и внедрение бережливых технологий, а значит, создание среды комфортности в поликлиниках для детей и взрослых. До 2024 года 90% поликлиник и поликлинических отделений республики войдут в эту зону комфортности.

Создание сети поликлиник, амбулаторий и ФАПов в шаговой доступности сделает еще проще возможность для якутян попасть к своему участковому врачу. А значит, повысит шансы сохранить здоровье. Но главное, что благодаря этому расширятся возможности профилактики.

— Глава государства поставил перед нашей отраслью конкретную задачу: чтобы каждый россиянин раз в год мог пройти профилактический осмотр. Мы ожидаем, что у нас в республике благодаря реализации программы модернизации охват населения профилактическими осмотрами удастся увеличить более чем в два раза, — сказала министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.