Медовый Спас 14 августа 2022 — история, традиции, обычаи

В первой половине августа начинаются Спасовки или Спасы, именно в этот период проходят три Спаса, что названия этих праздников даны в честь Иисуса Христа-Спасителя (Спаса).

Медовый Спас соотносится с православным праздником Происхождения честных древ Животворящего Креста. Медовый Спас – первый Спас, он начинается 14 августа, второй Яблочный – 19, и третий Ореховый – 29 августа.

Медовый спас 14 августа 2022

Ранее наши предки именно в этот день начинали собирать мед с пасек, соты в ульях к этому времени обычно уже наполнены. Затем все собирались у водоемов, ели мед, пели песни и в целом проводили вместе время. Также обязательно пекли изделия с маком.

Считалось, что если пчельник не вытащит соты, то соседние пчелы вытащат весь мед. Пасечники были очень суеверны и бережно подходили к сбору урожая, имея целый обряд.

Также Медовый Спас называют Маковеем, именно поэтому пекут блины и с маком, и с медом. Маковеем этот день называют в честь памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев, принявших кончину в 166 году до н. э. Их мученичество описывается в Библии во Второй и Четвертой книге Маккавейской, которые в библейский канон не входят. Однако в народе этимологию праздника переосмыслили и связали ее с маком, который как раз созревает к середине августа.

Люди освящали в церкви так называемые «маковые цветки». Это букет из чабреца, бархатцев, руты, мяты, васильков, ноготков и других огородных цветов. К нему добавляли головки подсолнухов и маков. В этот день в храмах проводятся торжественные службы. Священники проводят обряд малого водоосвящения и освящают корзинки с дарами природы, которые приносят верующие.

В день Маковея молодежь водила хороводы с песнями, с шутливыми хороводными заигрышами. Девушки осыпали парней маком.

Считалось, что на Маковея женщине прощаются все грехи, если она попросит об этом своего ангела-хранителя.

На Медовый Спас заканчивается лето, поэтому 14 августа нельзя купаться, как и на Ильин день, так как можно утонуть или заболеть. По логическим соображениям, ночи уже становились прохладными, поэтому вода начинала «цвести», что могло вызвать различные болезни.

В этот день начинается строгий Успенский пост, поэтому нужно соблюдать правила питания.

На Маковея нельзя громко говорить, шумно праздновать, так как пчелы плохо реагируют (а в этот же день собирали мед).

На Маковея нельзя ссориться, ругаться или желать кому либо зла, иначе негатив вернется бумерангом.

Что положить в корзинку для освящения на Медовый Спас

Каждый продукт несет символическое значение, сакральный смысл которого важно знать.

По традиции в спасову корзину кладут мед или медовые соты (как символ достатка в доме), хлеб (символ дома и семьи), хрен (символ стойкости в вере), соль (символ готовности к жизненным), разнообразную выпечку с медом.

Также стоит не забыть про оберег-маковейчик!

По народной традиции в этот день освящают обереги-маковейчики – букеты из цветов и трав. В маковейчик обязательно должны входить:

калина – символ красоты и женского начала;

подсолнух – символ надежды и веры;

ноготки и чернобривцы – символ здоровья;

мята – символ душевного покоя и умиротворения;

полынь – символ примирения;

головки мака – символ плодородия.

Дополнить корзину могут свечи (спички взять с собой), пахучая зелень (мята, чабрец, чернобривцы). Живая зелень символизирует радость и веру в бессмертную жизнь.

И самое главное в этот светлый день, помнить, Спас, в первую очередь – это праздник души.