Медосмотр для семей мобилизованных прошел в Якутске

Организации столицы продолжают оказывать активную помощь для семей мобилизованных граждан. Обследование у специалистов узкого направления для семей мобилизованных граждан провели по инициативе Якутской республиканской клинической больницы в стенах дворца детства. В рамках акции «Ярмарка здоровья» граждане бесплатно прошли медицинский осмотр. В организации акции с оповещением семей мобилизованных помогала администрация центрального округа. Так, было совершено около 100 звонков.

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Прошедшие обследование отмечают, что благодаря мероприятию, они смогли пройти врачей узкой специальности, к которым попасть достаточно сложно. Как отметила одна из мам мобилизованных, в прошлом году прошла операцию по удалению желчного пузыря.

«После операции появились проблемы с желудком. Через Госуслуги записалась только к терапевту, гастроэнтеролога в поликлинике нет. Очень хотела записаться на дневной стационар, но никак не могла попасть. Сегодня пришла с анализами и врач сразу записала на стационарное лечение», — отмечает Анастасия.

Всего в акции поучаствовали 11 врачей, также организована юридическая консультация для мам и жен мобилизованных.



«Сегодня мы индивидуально подходим к каждому. Приняли участие узкие специалисты, к которым трудно попасть в поликлиниках. Наши специалисты на месте выявили и диагностировали женщин, некоторым из них сразу назначили детальное обследование»-, отметил главный врач ЯРКБ Николай Васильев.



Галина проводила своего сына на специальную военную операцию в конце сентября. По ее словам к узконаправленным врачам попасть сейчас очень трудно. Галина отмечает, что больше всего она хотела попасть к кардиологу.



«Все очень хорошо организовано. Сделала и кардиограмму, и кардиолога прошла. Пойду к своему врачу лечащему уже с направлением. Спасибо за организацию медицинского обследования, нам это сейчас необходимо»- отметила она.



Всего к концу акции, медосмотр прошли 198 граждан, некоторым из них назначено стационарное лечение в ЯРКБ. Отметим, что подобные акции для жен и матерей мобилизованных станут традиционными.