04.08.2022
18:02
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Общество

Медорганизации приняли участие в социально-благотворительной акции «Путь к дому»

4 августа, в Год 100-летия ЯАССР и Года матери в РС(Я) в Якутске перед торговым комплексом «Хоттей» прошла очередная социально-благотворительная акция «Путь к дому».

«Путь к дому» – ежегодная акция, которая организована по инициативе Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) совместно с МВД и направлена на оказание помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе освободившимся из мест лишения свободы. Ее результатами становится выявление и лечение от различных болезней, трудоустройство таких граждан, оформление необходимых документов, восстановление семейных связей и многое другое.

Министерство здравоохранения Якутии с первых годов проведения акции «Путь к дому» принимает активное участие, проводит медицинский осмотр пришедших на акцию граждан, также при необходимости госпитализирует.

Привлечены медицинские работники из больниц, таких как: Якутская городская больница №2, НПЦ «Фтизиатрия», Медицинский центр г. Якутска, Якутский республиканский наркологический диспансер, Центр СПИД, Якутский республиканский кожно-венерологический диспансер, Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
 

Помимо консультаций и осмотра врачей были организованы диагностические исследования на ФЛГ, экспресс определение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, сифилиса.

Фото: Пресс-службы Минздрава РС(Я)
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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