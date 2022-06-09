Медорганизации приглашают на диспансеризацию

Поликлиники г. Якутска и Центральных районных больниц приглашают жителей республики на бесплатную диспансеризацию. Диспансеризация – это комплекс медицинских осмотров и дополнительных обследований, направленных на выявление хронических неинфекционных заболеваний, а также рисков их развития.

1. Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо:

• иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС);

• быть прикрепленным к поликлинике;

• подходить по возрасту.

2. В 2022 году на диспансеризацию должны подойти якутяне 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 годов рождения, а также все граждане старше 40 лет.

3. Схема диспансеризации:- проведение профилактического медицинского осмотра;- скрининг на выявление онкологических заболеваний;- оценка сердечно-сосудистого риска;- установление группы здоровья.

4. Для удобства жителей республики доступны несколько способов записи:

1. По номерам телефонов колл-центров поликлиник

2. Через федеральный портал «Госуслуги»

3. По номеру телефона Единого контакт-центра здравоохранения — 122.