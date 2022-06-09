Медорганизации приглашают на диспансеризацию
Поликлиники г. Якутска и Центральных районных больниц приглашают жителей республики на бесплатную диспансеризацию. Диспансеризация – это комплекс медицинских осмотров и дополнительных обследований, направленных на выявление хронических неинфекционных заболеваний, а также рисков их развития.
1. Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо:
• иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
• быть прикрепленным к поликлинике;
• подходить по возрасту.
2. В 2022 году на диспансеризацию должны подойти якутяне 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 годов рождения, а также все граждане старше 40 лет.
3. Схема диспансеризации:- проведение профилактического медицинского осмотра;- скрининг на выявление онкологических заболеваний;- оценка сердечно-сосудистого риска;- установление группы здоровья.
4. Для удобства жителей республики доступны несколько способов записи:
1. По номерам телефонов колл-центров поликлиник
2. Через федеральный портал «Госуслуги»
3. По номеру телефона Единого контакт-центра здравоохранения — 122.
+7 (999) 174-67-82
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