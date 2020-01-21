Медлячок, чтобы ты заплакала… только от счастья на выпускном в Ортодойду

Выпуск из младшей и средней школы, училища или ВУЗа не только праздник в честь пройденной важной ступени в жизни, но и повод для многих вспомнить и поблагодарить в праздничной обстановке тех, кто прошел с ними этот путь. Сделать это событие особенным можно, отметив его, за городом в туристическом комплексе Ортодойду. Мы попросили руководителя комплекса Марианну АНДРЕЕВУ рассказать как у них проходят выпускные.

— Мы работаем уже много лет, и ежегодно у нас отмечают выпускные 4-классники , 9-классники, конечно же 11-классники, а также выпускники ВУЗов и ССУЗов. Вторая половина мая и практически весь июнь заняты этими мероприятиями, а бронировать даты начинают уже с февраля. На самом деле подходящих дат не так много. Мы уже начали принимать брони, но на сегодняшний день еще есть свободные даты. Желающим надо поторопиться с решением.



— Формат проведения мероприятий всегда одинаковый?

— У нас есть три варианта для проведения выпускных. Более подробно мы готовы ознакомить с предложением при личном обращении. Звонок, визит и мы с радостью расскажем о нашем предложении.



— Сколько стоит провести у вас выпускной?

— Зависит от формата праздника. Есть несколько возможных вариантов: 1 вариант, если вы полностью заказываете выпускной и меню у нас, то получите самые лучшие даты. Как правило востребованы суббота или воскресение.



2 вариант, который в основном предпочитают детские сады, составит 800 рублей на ребенка, а на взрослого 1500 руб, в эту стоимость входит полноценный банкет.



3 возможный вариант, который привлекателен по пятницам, это аренда зала в ресторане, когда вы больше ничего не оплачиваете и можете воспользоваться услугами кейтеринга. Например, аренда большого зала в ресторане обойдется вам в 15 тыс рублей. При желании можно арендовать у нас в комплексе и оборудование.



Возможные варианты зависят от возраста, а соответственно от спроса по меню. Так для 4- классников средний чек составляет 1000 рублей для ребенка и 1500 рублей для взрослого.

Для 9-классов средний чек составляет 1200 рублей — ребенок, и те же 1500 взрослый.



Можно выбрать и более расширенный вариант, стоимость которого 1800 рублей. В него входит несколько салатов, пиццы, конечно, горячие и напитки. Сверх этого можно принести с собой фрукты, торт, дополнительные напитки, которые мы красиво подадим.

— Стоит ли озадачиться выпускникам дополнительным оформлением?

— Наш ресторан сам по себе очень нарядный и красивый. По желанию в дополнение к этому выпускники могут принести шарики или индивидуальные фотозоны. Обычно и шариков бывает достаточно.

— Назовите несколько причин, почему именно у вас в Ортодойду стоит проводить выпускные.

— Во-первых, у нас закрытая территория. Когда вы проводите выпускные, никакие другие компании вас не потревожат. Разнообразное предложение для разного количества участников от большого навеса до залов ресторана. У нас не только можно хорошо и вкусно покушать в торжественной и красивой обстановке, но и выйти дальше на природу чтобы поиграть, походить, провести квесты, различные соревнования. Некоторые даже проводят концерты. Потом опять приходят поесть.



Еще выпускникам постарше нравится после банкета арендовать охотничий домик. Это двухэтажный домик с отдельной территорией, где они проводят ночь после банкета. Большая часть родителей уезжает и остается несколько родителей вместе с детьми, чтобы уже ночью с музыкой и гитарами у костра встретить рассвет. Получается, полный комплект — и торжественный выпускной с нарядными пышными платьями, и дружеские посиделки в охотничьем домике. После дети и взрослые радостные разъезжаются.



Получаются очень красивые фотографии, потому что у нас в комплексе природа сама по себе очень красивая. В любом ракурсе, на любом фоне. Ну и конечно же, Орто Дойду из покон веков — место силы и энергии новых начинаний. Все, что задумывается в Орто Дойду, осуществляется. поэтому все пожелания и тосты, которые говорят в этой местности, работают с тройной силой. Как говорится, энергетически они доходят до космоса.

Поэтому все сказанное будет непременно реализовано в будущем. Уверена, выпускной, проведенный у нас, запомнится на многие года, а все загаданное сбудется.

В этом году мы планируем сделать еще одну фишку. Сейчас это на стадии обсуждения. Мы хотим создать стену хранителей писем. В чем фишка стены хранителей писем? Мы возьмем на себя такую ответственность и будем хранить послания на протяжении 5-10 лет. Как вы сами пожелаете. И вы сможете загадать дату, когда в юбилейную встречу выпускников, вскроете послание себе в будущее. Сможете узнать, сбылось ли то о чем мечталось, вспомнить себя в молодости, умилиться и заплакать от счастья. Мы за ваши искренние эмоции, и готовы вам их создавать.

PS: так же мы можем организовать для вас веселые старты за доп.оплаты)

БРОНЬ и Справки: 89246636777 ,89142711227

Instagram: @orto_doydu_restoran