Медики ЯРОД проверили здоровье сотрудников банка

СВЫШЕ 250 СОТРУДНИКОВ БАНКА АЭБ СДАЛИ АНАЛИЗЫ НА ОНКОМАРКЕРЫ.

В Якутии продолжается профилактическое мероприятие «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!». Бригада специалистов Якутского онкологического диспансера совместно с общественным движением «Волонтеры-медики» и ЯРО «Матери России» осмотрела сотрудников банка «Алмазэргиэнбанк» в рамках акции «Розовая ленточка», Года матери в Якутии и 100-летия ЯАССР.

Сегодня, 24 ноября, врачами онкологами было осмотрено 63 работника, кровь на выявление раковых клеток сдали 269 человек, сотрудниками банка также были пройдены 58 ультразвуковых исследований. Для дополнительного обследования и диагностики в Якутский онкологический диспансер приглашены 25 человек, с подозрением на раковое новообразование.

Сотрудники банка получили консультацию онкологов, послушали лекцию о причинах развития и способах профилактики онкологических заболеваний, узнали о важности самодиагностики.

Следите за своим здоровьем, проходите диспансеризацию и не бойтесь обращаться к врачу. Именно своевременное обнаружение проблемы в большинстве случаев позволяет решить ее максимально быстро и без последствий. Будьте здоровы!