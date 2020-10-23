Медики Якутии удостоены высоких наград

22 октября премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН наградил медицинских работников за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении служебного долга.

В число удостоившихся почести медалью Луки Крымского вошла медицинская сестра ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» Екатерина САВВИНОВА. Остальные 17 медицинских работников республиканской системы здравоохранения дистанционно получили Почетную грамоту президента РФ, Благодарность президента РФ, орден Пирогова и медаль Луки Крымского.

Награждены Почетной грамотой Президента РФ:

1. ДАШИДЫМБРЫЛОВ Очир Дашицыренович – врач анастезиолог-реаниматолог, ГАУ РС(Я) «Республиканская больница № 1- Национальный центр медицины»;

2. НЕУСТРОЕВА Татьяна Александровна – старшая медицинская сестра, ГБУ РС(Я) «Детская инфекционная клиническая больница»;

3. СЛЕПЦОВА Снежана Спиридоновна – заведующая кафедрой «Инфекционные болезни, фтизиатрия и дерматовенерология», Медицинский институт ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РС(Я) по инфекционным болезням;

4. ЯКОВЛЕВ Алексей Аммосович – первый заместитель министра здравоохранения РС(Я), период работы главным врачом ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г.Якутска».

Награждены Благодарностью Президента РФ:

1. БУБЯКИНА Наталия Емельяновна – врач невролог, ГБУ РС(Я) «Детская городская больница»;

2. ЕГОРОВА Татьяна Дмитриевна – медицинская сестра, ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г. Якутска»;

3. ИНДЕЕВА Любовь Дмитриевна – врач инфекционист, ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница»;

4. МАКСИМОВА Надежда Евгеньевна – биолог, ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница № 3»;

5. СТАРЦЕВА Татьяна Ивановна – заведующая отделением, врач инфекционист, ГБУ РС(Я) «Ленская центральная районная больница»;

6. ТАРТАКЫНОВА Лира Николаевна – биолог, ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД»;

7. ТОКОСОВ Иван Георгиевич – фельдшер, ГБУ РС(Я) «Станция скорой медицинской помощи»;

8. ЧЕРНЫХ Елена Георгиевна – старшая медицинская сестра, ГБУ РС(Я) «Алданская центральная районная больница»;

9. ЧУЛАКОВ Кирилл Викторович – врач анестезиолог-реаниматолог, ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница».

Награждены Орденом Пирогова:

1. БУГАЕВА Татьяна Тимофеевна – врач-инфекционист ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница»;

2. ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич – главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница»;

3. МАРКОВА Наталья Иннокентьевна – заместитель главного врача ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница».

Награждены медалью Луки Крымского:

1. КОЗЛОВА Сусанна Сысоевна – медицинская сестра ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница»;

2. САВВИНОВА Екатерина Николаевна – медицинская сестра ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница».

Напомним, новые государственные награды за выдающиеся заслуги для работников здравоохранения страны глава государства ввел в этом году. Орден Пирогова учрежден в честь великого врача и ученого, основателя военно-полевой хирургии, участника обороны Севастополя, а медаль Луки Крымского — в честь врача, святителя и подвижника, человека глубокой веры, беззаветно преданного своему призванию исцелять души и тела людей.

Министерство здравоохранения Якутии от всего сердца поздравляет коллег с высокими наградами!