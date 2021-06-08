Медики Якутии продолжают внедрять высокоточный метод диагностики рака – жидкостную цитологию и осваивают современные иммуноцитохимические исследования. 7 июня в Якутске открылась научно-практическая школа «Морфологическая диагностика в онкологии», которую организовал Якутский республиканский онкодиспансер при содействии Минздрава РС(Я).

Ее участниками стали не только врачи самого онкодиспансера, но и их коллеги, занимающиеся вопросами патоморфологии, цитологии, из республиканских и районных лечебных учреждений. Мероприятие организовано в очно-дистанционной форме, а для тех медиков, которые не смогли присутствовать очно, была онлайн трансляция.

Поделиться опытом и перспективными наработками в Якутск прибыли гости из Томска – профессор, главный внештатный специалист по патологической анатомии Томской области, д.м.н. Игорь Пурлик, руководитель отдела цитологии ООО «БиоЛайн» Ольга Гаврилова, руководитель отдела иммуногистохимии ООО «БиоЛайн» Ольга Бегас.

— Речь идет о морфологической диагностике предопухолевых заболеваний, например, рака шейки матки, методом жидкостной цитологии. Это сравнительно новый метод, который позволяет безошибочно выявить злокачественные клетки еще на стадии предрака. При этом используется он также при самых разных видах злокачественной патологии: раке молочной железы, легких, предстательной железы и т.д., — рассказал Игорь Пурлик.

Особенно же актуально, заметил он, его внедрение в больших регионах со сложной логистикой, таких, как Якутия.

— Одно из основных преимуществ метода – это удобство транспортировки биоматериала. Он хранится в растворе и на стекле, что не только позволяет без повреждений доставить его из районной больницы в специализированную лабораторию в Якутске, но использовать неоднократно, проводя дальнейшие исследования. Наша конференция – о мультидисциплинарном подходе в ранней диагностике и лечений онкозаболеваний, — сказал Игорь Леонидович.

Огромная роль в этом процессе отведена врачам первичного звена: они должны обеспечить качественный забор материала для исследований, которые будут проводить специалисты Якутского онкодиспансера. О том, как это делать правильно, и шла речь во время обучения.

— Это действительно очень перспективное направление, позволяющее выявлять злокачественный процесс очень точно. Мы уже начали заниматься методом жидкостной цитологии, в работу запущено и соответствующее оборудование. Следующий этап – это освоение иммуноцитохимических исследований, которые будут внедряться в рамках Национального проекта «Здравоохранение». Понятно, что диагностическая база нового Онкоклинического центра, который мы ждем, должна располагать самыми перспективными методами обнаружения и исследования рака. Именно над этим мы сейчас и работаем, — сообщила заведующая цитологической лабораторией ЯРОД Наталья Ларионова.

Большое значение проведению такой учебы для врачей придают и в республиканском Минздраве. Как считает начальник департамента организации медпомощи населению Минздрава РС(Я) Вера Тарасова, информация, полученная в рамках школы, будет полезна врачам лабораторий. «В рамках реализации региональной программы «Борьба с онкологической заболеваемостью в РС(Я)» стоит глобальная задача снижения смертности от злокачественных новообразований. Вот почему, несмотря на пандемию, перевооружение онкослужбы идет полным ходом, а масштабная модернизация выводит на новый виток развития ее диагностическую базу. В частности, в 2020 году в ЯРОД начала работу патоморфологическая лаборатория, дающая возможность проводить полный лабораторный цикл для диагностики онкозаболеваний, что очень важно», — сказала она.