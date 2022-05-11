Медики Якутии посещают ветеранов на дому

В майские дни медицинские работники республики проводят выездные осмотры и лечебные процедуры на дому у ветеранов войны и тыла.

«Большинству участников войны и ветеранов тыла уже за 95 лет. И мы уже давно на постоянной основе практикуем выездные диспансеризации нашими врачами-специалистами на дому», – рассказала врач кабинета медицинской профилактики Сунтарской центральной районной больницы Марина Андреева.

Перед Днём Победы медицинские работники Шеинского офиса врача общей практики посетили на дому единственного в Шеинском наслеге Сунтарского улуса участника Великой Отечественной войны Степанова Прокопия Афанасьевича, которому в июне этого года должно исполниться 100 лет. Прокопий Афанасьевич прошёл всю войну – ушёл на фронт в 1941 году, вернулся в 1946 году. Сапёр 8 -й гвардейской армии Белорусского фронта был участником прорыва блокады Ленинграда, дошёл до Берлина. После войны работал лесником в Вилюйском и Сунтарском лесхозах, является почётным жителем села Шея и Сунтарского района, ветераном лесного хозяйства Якутии.

Как и положено при диспансеризации, ветеранов осматривает терапевт, производится забор необходимых анализов, проводятся электрокардиограмма сердца, измеряется глазное давление. По жизненным показаниям на дому могут сделать УЗИ органов, электроэнцефалографию головного мозга и даже рентген. В случае необходимости к пожилым пациентам дополнительно направляют узких специалистов.

«Диспансеризация на дому позволяет ветеранам получать медицинские услуги с комфортом, не выезжая в поликлинику. В преддверии праздника Победы в Великой Отечественной Войне медработники РКБ №3 посетили на дому 23 ветерана, по традиции поздравили ветеранов войны и тыла, их вдов, прикреплённых к поликлинике, а также проходящих лечение в стационарах больницы», – сообщила главный врач Республиканской клинической больницы № 3 Ольга Татаринова.

Специалисты антикоагулянтного кабинета Центра предиктивной медицины и биоинформатики РКБ №3 тоже проводят забор крови на дому, подбирают для пациентов, принимающих разжижающие кровь препараты, проходящих химиотерапию, индивидуальную дозировку лекарств.

Проведение диспансеризаций на дому способствует формированию здорового активного долголетия пожилых пациентов. Учитывая демографическую ситуацию, для которой характерно увеличение числа лиц пожилого и старческого возраста в общей структуре населения, такая работа имеет большую социальную значимость.