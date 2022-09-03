Медики Якутии написали Диктант Победы

Медики Якутии приняли участие в Международной исторической акции «Диктант Победы», которая 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, прошла во всех регионах нашей страны и за ее пределами.

Призванная пробудить у людей интерес к событиям Великой Отечественной войны и сохранить память о героическом прошлом наших предков, в этом году она проходит уже в четвертый раз и с каждым годом число ее участников увеличивается. Организаторами акции выступили партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и пр. Мероприятие поддерживается Фондом президентских грантов.

Принять участие в «Диктанте Победы» можно было как онлайн, так и очно. Только в Якутии для этого было подготовлено более 650 площадок. Причем, 25 из них открылись на базе лечебных учреждений региона.

Как отметила министр здравоохранения Якутии Лена НИКОЛАЕВА, память о войне священна для всех поколений медиков республики.

— В годы Великой Отечественной войны наши коллеги, медицинские работники, проявили настоящий героизм, спасая раненых. Тысячи из них отдали свою жизнь, выполняя свой профессиональный, гражданский и человеческий долг. Немало среди них и наших земляков. Мы помним героизм врачей-якутян ГАБЫШЕВА Павла Петровича, ведущего хирурга 54 – го медсанбата, начальника хирургического отделения Архангельского военного госпиталя № 191, БРЫСКАЕВА Дмитрия Титовича, старшего врача артиллерийского полка и многих других. Якутская медсестра Вера ЗАХАРОВА лично спасла 400 тяжелораненых бойцов, которые были доставлены в тыловые госпитали. Мы не имеем права забывать об этом, и обязаны передать эту память будущим поколениям. Хочу выразить огромную благодарность всем коллегам, принявшим сегодня участие в этой патриотической акции, — сказала Лена Афанасьева.

С каждым годом число участников акции неуклонно растёт. В целом, по республиканскому здравоохранению диктант написали более 800 медицинских работников и пациентов.