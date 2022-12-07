Медики Якутии курируют участников СВО 

Для помощи прибывшим из зоны специальной военной операции якутскими медиками разработана программа реабилитации. Работа начата в рамках поручения главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

На сегодня медицинская помощь понадобилась 35 участникам СВО.

Все заявки участников СВО поступают на Единый номер здравоохранения — 122. Специалисты Центра поддержки и сопровождения пациентов Минздрава не только принимают и обрабатывают их, но и обеспечивают дальнейшее сопровождение обратившихся. Участники СВО имеют возможность пройти медобследование, реабилитацию, получить консультации врачей, психологическую помощь.

Специальную программу медицинской реабилитации бойцы, побывавшие в зоне специальной военной операции, могут пройти в подмосковном санатории «Бэс Чагда», Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины, Республиканской больнице №1-НЦМ. Она предусматривает ЛФК, разнообразные физиотерапевтические и лечебные процедуры, пациентов ведут врачи по реабилитационной медицине, лечебной физкультуре, травматолог, физиотерапевт, невролог, терапевт и др.

Не остаются без внимания и те военнослужащие из Якутии, которые сегодня проходят лечение в различных региональных военных госпиталях России, куда, по поручению Главы республики, выехали группы якутских медиков. В их составе хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, клинические психологи, руководителями назначены главный врач Якутской городской больницы №3 Светлана Давыдова, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алена Никитина. Главная задача групп – составить план медицинского сопровождения военных. Врачи встречаются с ранеными и руководством госпиталей, формируют уточненные списки, участвуют в лечении, изучают медицинские документы для дальнейшего лечения и реабилитации, также работают с родственниками и Единым координационным центром Якутии.

Встречи с ранеными уже состоялись в Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко и в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского Минобороны России. В настоящее время группа работает в военном госпитале Ростова-на-Дону.