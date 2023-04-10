Медики ЯГБ-2 присоединились к акции «10 000 шагов к жизни»

8 апреля в Центральном парке культуры и отдыха прошла Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни». Она приурочена ко Всемирному дню здоровья.

Не остались в стороне от этой акции медицинские работники Якутской городской больницы №2 и приняли активное участие в ней.

— Ходьба — это золотой рецепт оздоровления, — считают акции. Основная задача акции — как можно большее количество людей приобщить к здоровому образу жизни и двигательной активности.

Физическая активность — это доказанный способ профилактики депрессии, укрепления психического здоровья, мышечного тонуса, предотвращения старения. Даже риск неблагоприятных исходов COVID-19, по данным научных исследований, выше у лиц с низкой физической активностью. Ходить желательно на воздухе с одной и той же скоростью и, по возможности, в одно и то же время. Лучший вариант — прогулка по более-менее пересеченной местности.

— Сама стараюсь ходить ежедневно и призываю каждого обратить внимание на свою физическую активность. Важно, что к такой активности относится не только ходьба, но и другие занятия, даже такие как работа на даче или активная игра с детьми, — говорит Александра Прудецкая председатель профсоюзной организации горбольницы №2.