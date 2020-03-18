Медики сообщили о состоянии пострадавших в результате пожара

18 марта в Якутске 4 человека оперативно доставлены бригадами скорой медпомощи в РБ№2-ЦЭМП и Педиатрический центр РБ№1.

Пострадавшие получили травмы и ожоги при пожаре в квартире, расположенной в многоквартирном доме в центре Якутска, который, по предварительной версии, произошел из-за взрыва газа.



Всем пострадавшим оказан весь комплекс экстренной медпомощи. В настоящий момент, после осмотра врачей и диагностических мероприятий, двое из них отпущены домой: женщина и мальчик — в удовлетворительном состоянии.



К сожалению, два других пострадавших — мужчина и подросток — находятся в РБ-2-ЦЭМП в крайне тяжелых состояниях. Бригады реаниматологов борятся за их жизни.