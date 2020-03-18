18.03.2020
12:05
330
Происшествия
Медики сообщили о состоянии пострадавших в результате пожара
18 марта в Якутске 4 человека оперативно доставлены бригадами скорой медпомощи в РБ№2-ЦЭМП и Педиатрический центр РБ№1.
Пострадавшие получили травмы и ожоги при пожаре в квартире, расположенной в многоквартирном доме в центре Якутска, который, по предварительной версии, произошел из-за взрыва газа.
Всем пострадавшим оказан весь комплекс экстренной медпомощи. В настоящий момент, после осмотра врачей и диагностических мероприятий, двое из них отпущены домой: женщина и мальчик — в удовлетворительном состоянии.
К сожалению, два других пострадавших — мужчина и подросток — находятся в РБ-2-ЦЭМП в крайне тяжелых состояниях. Бригады реаниматологов борятся за их жизни.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.
Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения РС(Я).
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