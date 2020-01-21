Медики сообщили о состоянии мальчика, на которого напала стая собак

Девятилетний мальчик, который пострадал от нападения собак в якутском городе Ленске, находится в отделении реанимации центральной районной больницы. Как сообщили ЯСИА в пресс-службе министерства здравоохранения региона, его состояние оценивается как «тяжелое стабильное».

Напомним, ранее ЯСИА сообщало, что 20 января в Ленскую центральную районную больницу поступил ребенок 2011 г.р. со следами множественных укусов в области головы и тела. Предварительно установлено, что ребенок, возвращаясь домой со школы, стал жертвой нападения стаи собак. Ребенка отбил мужчина, проезжавший на машине. Он и отвез мальчика в больницу.

«В медучреждении ребенка подвергли оперативному лечению. Медики констатировали у него множественные укусы рук, ног, лица», — сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда ДВОРЕЦКАЯ.

В Минздраве отметили, что на данный момент проводятся консультации, по результатам которых будет принято решение о необходимости перевода ребенка в Якутск.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного отдела по Ленскому району СУ СКР по РС (Я) Эдуардом ШОБОЛОВЫМ.

Прокуратура Ленского района организовала проверку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан на территории населенного пункта, полноты мероприятий по отлову безнадзорных животных.

В микрорайон, где было совершено нападение, была направлена специализированная бригада по отлову.

Руководитель департамента ветеринарии Якутии Василий БУРАЕВ сообщил, что за 2019 год на территории Ленского района отловлено 194 животных без владельцев. Они были доставлены в пункты передержки, из них 57 (29%) – возвращено владельцам, 30 (15%) – отпущено в естественную среду обитания, утилизировано 107 собак (56%) (с признаками проявления агрессии — 105, для прекращения страданий — 2) до момента выхода ФЗ «Об ответственном обращении с животными».

Отметим, что с 1 января 2020 года категорически запрещается убийство животных под любым предлогом. Данный закон предусматривает введение «метода ОСВВ», то есть животных без владельцев необходимо отлавливать, содержать, стерилизовать, вакцинировать и выпустить в прежнюю среду обитания с ведением видеозаписи процесса.