Медики продолжают оказывать помощь военным врачам в госпитале в Ростове-на-Дону

Медики из Якутии продолжают оказывать практическую помощь военным врачам в госпитале в Ростове-на-Дону

волонтёр Олег Саранцев – первый слева

Руководитель мобильной бригады врачей, командированных по поручению Главы Якутии Айсена Николаева в военный госпиталь Ростова-на-Дону, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алёна Никитина 22 декабря сообщила, что бригада врачей республики продолжает работу в 1602-ом Окружном военном клиническом госпитале Минобороны РФ в Ростове-на-Дону Ростовской области.

Алёна Никитина несколько дней работала в 1472-ом военно-морском клиническом госпитале имени Пирогова Министерства обороны России в Севастополе. Через военный госпиталь в Севастополе проходит немного раненых бойцов из Якутии. Достигнута договорённость с военными врачами, чтобы данные о раненых участниках спецвоенной операции из Якутии сразу направлялись врачам в Ростов.

«Продолжаем работать с ранеными из Якутии, поддерживаем их. Большую помощь оказывают представители Единого координационного центра, организованного по поручению Главы Якутии Айсена Николаева при Постоянном представительстве республики при Президенте РФ, а также волонтёры, уроженцы Якутии, которые проживают в Ростове», — сообщила Алёна Никитина.

Руководитель мобильной бригады якутских врачей рассказала об уроженце Якутии Олеге Саранцеве. «Олег Юрьевич уроженец Олёкминского района, много лет работал и жил в Хангаласском улусе. Сейчас живёт в Ростове-на-Дону, работает предпринимателем, и оказывает очень большую безвозмездную помощь раненым бойцам Якутии и волонтёрам Единого координационного центра. Он бескорыстно помогает нашим раненым бойцам, покупает для них одежду, обеспечивает автотранспортом. Олег Саранцев показывает пример настоящего патриота своей малой Родины. От имени наших врачей и раненых бойцов из Якутии благодарю его за оказываемую помощь, отзывчивость, внимание и широту души», — передала слова благодарности Алёна Никитина.

Напомним, в Ростове-на-Дону работает мобильная бригада врачей в составе главного врача Оленекской ЦРБ, врача-хирурга Назара Петрова, врача-судмедэксперта, врача-хирурга Анатолия Слепцова, заведующего отделением травматологии Педиатрического центра Национального центра медицины, врача-травматолога Сергея Васильева, врача-психиатра Туяры Решетниковой и руководителя мобильной бригады врачей, главного врача Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алёны Никитиной. Врачи оказывают практическую помощь, которую очень ценят их коллеги – военные врачи.