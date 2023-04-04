Медики — под прицелом телефонных мошенников

В Якутске 57-летней медицинской сестре одной из больниц поступил звонок якобы от специалиста банка и сотрудника правоохранительных органов. Ей сообщили, что мошенники пытаются оформить на её имя кредит по генеральной доверенности. Испугавшись, женщина стала действовать по указаниям звонивших и оформила кредиты в двух банках. После чего она перевела всю сумму в размере 2 миллионов 645 тысяч рублей на якобы «безопасный счет».

Уважаемые врачи и медсестры! Напоминаем, что сотрудники банка никогда не сообщают по телефону о попытках кем-либо оформить на ваше имя кредит, ЭТО ДЕЛАЮТ ТОЛЬКО МОШЕННИКИ! Если у вас запрашивают данные банковской карты, просят назвать коды из СМС, в том числе и голосовому помощнику, или выполнить какие-то действия – с вами точно разговаривает мошенник! Сразу прервите разговор, чтобы сохранить свои сбережения.