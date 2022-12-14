Медики из Якутии работают в военных госпиталях Севастополя и Ростова-на-Дону

Руководитель мобильной бригады врачей, командированных по поручению Главы Якутии Айсена Николаева в военный госпиталь Ростова-на-Дону, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алёна Никитина 12 декабря прибыла в военный госпиталь Севастополь.

«Работаю в 1472-ом военно-морском клиническом госпитале имени Пирогова Министерства обороны России в Севастополе. Выехала в командировку, чтоб установить связи с участниками специальной военной операции из Якутии, встретилась с руководством медучреждения», — сообщила 14 декабря во время брифинга Алёна Никитина.

Её коллеги – врачи из Якутии – продолжают работать в 1602-ом Военном клиническом госпитале Минобороны РФ в Ростове-на-Дону Ростовской области. Врачи-хирурги – главный врач Оленекской ЦРБ Назар Аммосов и врач-хирург Анатолий Слепцов – оперируют, делают перевязки, а также участвуют в эвакуации, то есть встречают раненых бойцов, вывезенных с поля боя, привозят в военный госпиталь в Ростове, который, напомним, является сортировочным госпиталем. Врач-психиатр, психолог Туяра Решетникова также полноценно работает в качестве врача в отделении психиатрии госпиталя, участвует в военно-врачебных комиссиях.

Алёна Никитина отметила, что врачи продолжают встречаться с ранеными бойцами-якутянами, также всегда рядом находятся волонтёры Постоянного представительства Якутии при Президенте РФ в Москве и Единого координационного центр (ЕКЦ) в Москве.

«Наши бойцы очень радуются вестям из Якутии. На той неделе в военный госпиталь приезжал глава Мегино-Кангаласского улуса Дмитрий Тихонов и представители администрации Оленёкского национального эвенкийского района. Они привезли посылки от родных, встретились с бойцами, поддержали их», – рассказывает руководитель бригады якутских врачей.

Напомним, задачу организовать работу врачей из Якутии в военном госпитале в Ростове-на-Дону, который является самым первым военным медицинским учреждением, расположенным рядом с зоной спецвоенной операции, поставил глава республики Айсен Николаев. Одной из основных задач наших гражданских медиков, работающих в военных госпиталях, является определение тяжести состояния наших военнослужащих, чтобы провести полное медицинское сопровождение и реабилитацию на территории республики.