Медики из Якутии помогают военным врачам в госпитале Ростова-на-Дону

Вторая бригада врачей из Якутии, командированная по поручению Главы республики Айсена Николаева, работает в 1602-ом Военном клиническом госпитале Министерства обороны РФ в Ростове-на-Дону. Военные врачи благодарят своих гражданских коллег за оказание практической помощи.

«Два врача-хирурга – главный врач Оленёкской ЦРБ Назар Аммосов и врач-хирург Анатолий Слепцов – работают в отделении экстренной хирургии, заведующий отделением травматологии Педиатрического центра Национального центра медицины, врач-травматолог Сергей Васильев – в травматологическом отделении госпиталя. Они оказывают помощь раненым и больным, ассистируют на операциях, делают перевязки, консультируют в отделениях и приёмном покое. И.о главного врача Якутского республиканского психоневрологического диспансера, врач-психиатр, психолог Туяра Решетникова работает в отделении психиатрии, принимает пациентов, участвует в военно-врачебных комиссиях», — сообщила руководитель мобильной бригады врачей, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алёна Никитина.

Проводятся встречи с ранеными бойцами – участниками специальной военной операции и с руководством военного госпиталя, ведется постоянная актуализация списков раненых якутян. «Работаем также с родственниками наших военнослужащих-участников СВО. Находимся на постоянной связи с Единым координационным центром Якутии в Москве и с волонтерами», – рассказывает руководитель бригады якутских врачей.

Помощь, по словам Алёны Никитиной, нужна разная. Бойцов вывозят прямо с поля боя, поэтому помогают в восстановлении документов, приобретении новых СИМ-карт или сотовых телефонов, одежды.

Врачи навещают раненых из республики каждый день. «1602-ой Военный клинический госпиталь Минобороны РФ является сортировочным пунктом. Раненые здесь подолгу не лежат, после оказания первичной специализированной помощи их направляют в тыловые военные госпитали для дальнейшего лечения и реабилитации. Наши бойцы-якутяне настроены по-боевому, очень радуются встрече с врачами из Якутии», — отметила Алёна Никитина.

Напомним, задачу организовать работу врачей из Якутии в военном госпитале в Ростове-на-Дону, являющимся самым первым военным медицинским учреждением, расположенным рядом с зоной спецвоенной операции, поставил глава республики Айсен Николаев.