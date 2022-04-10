Медики «Центра современной нефрологии и диализа» работали в Ленском районе

Медики «Центра современной нефрологии и диализа» в рамках раннего выявления заболеваний почек продолжают выездную работу в районы республики. Так, 6 по 9 апреля наши специалисты: Ольга Петровна КОММУНАРОВА, врач-нефролог и Егор Иннокентьевич ТАРАБУКИН, медицинский брат работали в Ленском районе совместно с врачами центральной районной больницы.

За 2 дня был обследовано 38 пациентов, из-них 22 взяты на диспансерный учёт. В ходе осмотра выявлены 9 пациентов с хронической почечной недостаточностью 2 стадии, 11 с хронической почечной недостаточностью 3 стадии, 1 с хронической почечной недостаточностью 4 стадии. Также был выявлен 1 пациент с пиелонефритом единственной почки (агенезия одной почки).

«Также было скорректировано лечение пациентам, получающим заместительную почечную терапию методом перитонеального диализа, проведены профилактические беседы по диете и профилактике перитонитов, рассказывает Ольга Петровна. — Мы благодарим за теплый прием, за продуктивную работу коллектив Ленской центральной районной больницы! Еще раз хотим отметить, что наша общая задача — работать во благо здоровья населения Якутии!»