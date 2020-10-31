Медикам вручены награды

Главный врач Республиканской клинической больницы Николай ВАСИЛЬЕВ вручил награды большой группе сотрудников больницы. Вручая награды, главврач отметил, что в лице тех, кто в этот день получает награды, благодарит всех своих коллег, которые в непростых условиях распространения новой коронавирусной инфекции самоотверженно трудятся, спасая жизни и здоровье людей.

В зале – только награждаемые. Под теплые аплодисменты коллег вначале были вручены ведомственные награды. Звания «Отличник здравоохранения РФ» удостоена заместитель главного бухгалтера больницы Ольга ГОМАНОВА, звания «Отличник здравоохранения РС(Я)» — заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии акушерства и гинекологии Василий ВАСИЛЬЕВ, Благодарственное письмо министра здравоохранения РФ вручено акушерке женской консультации Марии ВАСИЛЬЕВОЙ, Благодарственное письмо Минздрава республики – старшей медицинской сестре операционного блока акушерства родового отделения, нагрудным знаком «За заслуги перед здравоохранением г.Якутска» награждены старшая медсестра отделения новорожденных Татьяна СЕМЕНОВА и главный инженер Технического центра больницы Руслан ЗАХАРОВ, Почетной грамотой Рескома профсоюзоа медицинских работников – медсестра-анестезист ОАРИТ акушерства и гинекологии Виктория СТРЕМЯКОВА.

Этим летом, накануне дня медицинского работника, Якутская республиканская клиническая больницы заказала собственные настольные и нагрудные знаки отличия. Восьми своим медицинским работникам в день их профессионального праздника больница вручила онлайн знак «За заслуги в борьбе с пандемией». Сегодня награды больницы получила еще одна группа медиков.

Настольным знаком «Доктор — «Золотые руки»» награждены заведующий гинекологическим отделением №1 Наталья ИГНАТЬЕВА и врач акушер-гинеколог родового отделения Анна ЕРАСКУМОВА, настольной медалью «За подвижнический труд по сохранению народного здоровья» — главный медицинский брат Алквиад ИВАНОВ, настольной медалью «За многолетнее служение здравоохранению» — старшая медсестра Центра грудного вскармливания Марфа СИВЦЕВА и старшая медсестра отделения катамнеза Вера БОРИСОВА, медалью «За многолетний труд» — медсестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Татьяна АЛАКОВА и медсестра отделения новорожденных Туяра БАИШЕВА, нагрудный знак «За добросовестное служение сестринскому долгу» — медсестра ОАРИТ акушерства и гинекологии Тамара НИКИФОРОВА, медалью «За добросовестное служение акушерскому долгу» — акушерки приемного отделения Диана КУЗЬМИНА и родового отделения Майя РОЖИНА, нагрудным знаком «Профессионализм. Гуманизм. Милосердие» медсестры ОАРИТ для новорожденных Юлия ШАМИНА и Фания ГАЛЯУТДИНОВА, нагрудным знаком «Призвание — медсестра» — медсестра гинекологического отделения №1 Ольга НАРОДОВА и медсестра ОАРИТ для новорожденных Александра ХАРИСОВА, медалью «Династия медицинских сестер» — акушерки Перинатального центра больницы Анна и Александра ХАНДЫ.

Среди награжденных много врачей и медицинских сестер Перинатального центра больницы. Через их руки прошли за годы работы тысячи и тысячи женщин и детей.

— Люблю свою работу за возможность помогать людям, быть им полезной, — говорит врач-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением №1 Наталья ИГНАТЬЕВА. – Главное для нас – сохранение высокого качества жизни женщины.

Среди награжденных — главный инженер Технического центра больницы Руслан ЗАХАРОВ,

— Наша главная задача, — сказал представитель «невидимого фронта» — создание максимально комфортных и безопасных условий для лечения пациентов и работы медперсонала, обеспечение исправной и бесперебойной работы всех элементов инженерных сетей и систем, незамедлительное и качественное выполнение всех необходимых работ.

P.S. Всем награжденным просят передать свои искренние и теплые поздравления и наилучшие пожелания коллеги.