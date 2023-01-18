Медицинским учреждениям будет передано 100 картин

Сегодня в Доме дружбы народов им. Кулаковского началась выставка картин творческого объединения «Кындыкан».

100 картин, олицетворяющих тему хрупкой Арктики, были нарисованы молодыми художниками и будут переданы Минздраву. В дальнейшем картины выставят в медицинских учреждениях Якутии.

«Коллекция создана запатентованной краской, которая имеет свойство очищать воздух. Мы решили, что они должны быть в медучреждениях, потому что медицинские работники стойко выдержали пандемию, работают самоотверженно для спасения людей. Мы считаем, что полезные свойства картин помогут им в дальнейшей работе», — сказала автор проекта Илан Кындыкан.

Первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Сергин отметил: «Картины носят положительную энергетику и будут радовать не только медицинских работников, также и пациентов. Для нас важно, что мероприятие совпало с реализацией поручения Главы Айсена Николаева по развитию Арктической медицины. С этого года мы охватим все Арктические районы медицинской помощью с использованием современных форм и технологий медицинского сопровождения».

Главный врач Якутской городской больницы N 3, руководитель Якутской медицинской палаты Светлана Давыдова поблагодарила от имени всей медицинской общественности организаторов.

«Мы рады, что творческое объединение «Кындыкан» сделало огромный подарок для нас и наших пациентов. В России и Якутии такая акция проводится впервые и я считаю, что такая красота улучшит здоровье и состояние пациентов»,- сказала она.

Выставка будет работать до 22 го января.