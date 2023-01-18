18.01.2023
15:28
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Культура

Медицинским учреждениям будет передано 100 картин

Сегодня в Доме дружбы народов им. Кулаковского началась выставка картин творческого объединения  «Кындыкан». 

100 картин, олицетворяющих  тему хрупкой Арктики, были нарисованы молодыми художниками и будут переданы  Минздраву. В дальнейшем картины  выставят  в медицинских учреждениях Якутии. 

«Коллекция создана запатентованной краской, которая имеет свойство очищать воздух. Мы решили, что они должны быть в медучреждениях, потому что медицинские работники стойко выдержали пандемию, работают самоотверженно  для спасения людей. Мы считаем, что полезные свойства картин помогут им в дальнейшей работе», — сказала автор проекта Илан Кындыкан.

Первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Сергин отметил: «Картины носят положительную энергетику и будут радовать не только медицинских работников, также и пациентов. Для нас важно, что мероприятие совпало с реализацией поручения Главы Айсена Николаева по развитию Арктической медицины. С этого года мы охватим  все Арктические районы  медицинской помощью с использованием  современных форм и технологий медицинского сопровождения».

Главный врач Якутской городской больницы N 3, руководитель Якутской медицинской палаты Светлана Давыдова поблагодарила от имени всей медицинской общественности организаторов. 

«Мы рады, что творческое объединение «Кындыкан» сделало огромный подарок для нас и наших пациентов. В России и Якутии такая акция проводится впервые и я считаю, что такая  красота улучшит здоровье и состояние пациентов»,- сказала она. 

Выставка будет работать до 22 го января.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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