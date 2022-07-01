Медицинские организации проводят бесплатную диспансеризацию населения
В медицинских организациях в полном объеме проводятся диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого населения.
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактические медицинские осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях состояния здоровья (определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в определенных группах населения.
Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин соответствующего возраста:
— диспансеризация в возрастах 18 — 39 лет проводится 1 раз в 3 года ,
— в возрастах 40 лет и старше — ежегодно.
Под диспансеризацию в 2022 году попадают следующие года рождения: 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 а также все граждане старше 40 лет .
Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного обследования граждан в целях:
— раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации, основных факторов риска их развития, туберкулеза;
— определения группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан, имеющих заболевания (состояния) или факторы риска их развития, а также для здоровых граждан;
— проведения краткого профилактического консультирования больных и здоровых граждан, а также проведения индивидуального углубленного профилактического консультирования и групповых методов профилактики (школ пациентов) для граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском;
— определения группы диспансерного наблюдения граждан, с выявленными заболеваниями (состояниями), а также здоровых граждан, имеющих высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск.
Схема диспансеризации:
— проведение профилактического медицинского осмотра;
— скрининг на выявление онкологических заболеваний;
— оценка сердечно-сосудистого риска;
— установление группы здоровья.
Гражданин проходит диспансеризацию в медицинской организации, в которой он получает первичную медико-санитарную помощь, то есть по месту прикрепления.
Для удобства жителей республики доступны несколько способов записи:
1. По номерам телефонов колл-центра поликлиник
2. Через федеральный портал «Госуслуги»
3. По номеру телефона Единого контакт-центра здравоохранения — 122.
+7 (999) 174-67-82
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