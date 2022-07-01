Медицинские организации проводят бесплатную диспансеризацию населения

В медицинских организациях в полном объеме проводятся диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого населения.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактические медицинские осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях состояния здоровья (определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в определенных группах населения.

Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин соответствующего возраста:

— диспансеризация в возрастах 18 — 39 лет проводится 1 раз в 3 года ,

— в возрастах 40 лет и старше — ежегодно.

Под диспансеризацию в 2022 году попадают следующие года рождения: 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 а также все граждане старше 40 лет .

Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного обследования граждан в целях:

— раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации, основных факторов риска их развития, туберкулеза;

— определения группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан, имеющих заболевания (состояния) или факторы риска их развития, а также для здоровых граждан;

— проведения краткого профилактического консультирования больных и здоровых граждан, а также проведения индивидуального углубленного профилактического консультирования и групповых методов профилактики (школ пациентов) для граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском;

— определения группы диспансерного наблюдения граждан, с выявленными заболеваниями (состояниями), а также здоровых граждан, имеющих высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск.

Схема диспансеризации:

— проведение профилактического медицинского осмотра;

— скрининг на выявление онкологических заболеваний;

— оценка сердечно-сосудистого риска;

— установление группы здоровья.

Гражданин проходит диспансеризацию в медицинской организации, в которой он получает первичную медико-санитарную помощь, то есть по месту прикрепления.

Для удобства жителей республики доступны несколько способов записи:

1. По номерам телефонов колл-центра поликлиник

2. Через федеральный портал «Госуслуги»

3. По номеру телефона Единого контакт-центра здравоохранения — 122.