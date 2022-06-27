Медицинские «КАМАЗы» спешат на помощь жителям Якутии
Передвижные медицинские комплексы на базе «КАМАЗа» хорошо показали себя на дорогах Якутии. Все 14 комплексов, полученных по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранения», активно выезжают для профилактического осмотра и диспансеризации жителей отдалённых поселений.
«Мобильные комплексы выполняют главную задачу – обеспечивают доступность качественной медицинской помощи в труднодоступных населённых пунктах, пациентам не придётся выезжать даже в районную больницу», – подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.
Главный врач Томпонской центральной районной больницы Владислав Крылов сообщил, что врачи 29 июня собираются выезжать в село Кескил. «На осмотр населения Кескила поедут офтальмолог, невролог, хирург-онколог, акушер-гинеколог, врач УЗИ-диагностики. Также проведём диспансеризацию жителей села, будет работать врач профилактики», – сообщил он.
Село Кескил находится в 34 километрах от районного центра – посёлка Хандыга. «Сейчас уже объезжаем близлежащие населённые пункты. На труднодоступные – Охотский перевоз, Ударник, Ары-толон и другие – выезжали до закрытия зимника. КАМАЗы проявили себя очень хорошо. Они полностью оборудованы медицинской аппаратурой и мебелью. Но обращу внимание на их повышенную проходимость. Зимой мы ездили на нашем комплексе в оленеводческую бригаду на местности «Эюме», в место кочевья. Для этого проехали 322 километра от Хандыги по трассе и более 60-ти километров по бездорожью в тундре. Доехали быстро, осмотрели всех, оказали медицинскую помощь», – рассказал главврач Томпонской ЦРБ.
22 июня бригада врачей Алданской центральной районной больницы выезжала в отдаленный посёлок Ыллымах. «В посёлке проживает 339 человек. Осмотрели 26 человек по профилю диспансеризация – провели забор клинических анализов крови, мочи, биохимических анализов, мазков на цитологическое исследование у женщин, сделали ЭКГ. Пациентов осмотрели узкие специалисты: невролог, ЛОР, гинеколог, терапевт, врач — УЗИ внутренних органов», – рассказала главный врач Алданской ЦРБ Оксана Носихина. В течении месяца передвижной медицинский комплекс стоит в отдалённых микрорайонах города Алдана, возле торговых комплексов для максимального охвата населения обследованием в рамках диспансеризации.
Напомним, передвижные медицинские комплексы на базе КАМАЗа предназначены для проведения массовой диспансеризации и целевого обследования населения, оборудованы современным медицинским диагностическим оборудованием и медицинской мебелью. В декабре 2021 года ключи от новых передвижных комплексов главным врачам центральных районных больниц 11-и улусов республики вручил глава Якутии Айсен Николаев. В этом году поступили ещё три комплекса для центральных районных больниц Верхоянского, Ленского и Усть-Майского районов.
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