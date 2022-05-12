Медицинская сестра — это ключевой человек в организации работы ЯРБ №3

Любое учреждение здравоохранения, будь то поликлиника или больница не обходится без среднего и младшего медперсонала. На этих людях держится около 80% всей организационной работы в отделениях.

Главный врач ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3» Светлана Давыдова подчеркнула, что в профессию приходят по призванию.

«В нашей городской больнице трудятся всего 271 специалиста сестринского, лечебного, акушерского дела — 195 медицинских сестер, 14 фельдшеров-лаборантов, 9 рентгенлаборантов, 11 фельдшеров, 12 акушерок, фармацевты, массажистки и другие. Медицинская сестра это ключевой человек в организации работы отделения. Наши специалисты обладают огромным объемом знаний не только по правилам ухода за пациентами, методам стерилизации и дезинфекции, но и ориентируются в ряде законов и юридических документов, должностных инструкций и регламентов. Медсестры могут оказать медицинскую помощь до появления врача, в том числе и помощь при экстренных состояниях. Они также готовят материалы для процедур и инструменты к работе, именно медсестрам мы должны быть признательны за защиту от инфекций. Они проводят многочисленные и разнообразные медицинские процедуры: от постановки капельниц и уколов, измерения давления, перевозок до работы на высокотехнологичном оборудовании. Вот такой огромный круг обязанностей у них. Это наши незаменимые помощники. Всегда работают с отдачей», — поблагодарила персонал главный врач Светлана Давыдова.

По словам, главной медицинской сестры Ольги Ильиновой работа медицинской сестры — это в первую очередь работа с людьми с разными характерами, к которым нужен подход, а особенно к пожилым, требующим особого подхода, к детям, которых сопровождают не только их родители, но и бабушки, и дедушки. От качества выполнения манипуляций во многом зависит и качество лечения пациентов.

«В нашем коллективе работают специалисты с большим опытом. У нас есть с кого брать пример. Эти люди заложили лучшие традиции милосердия. В преддверии Международного дня медсестры от коллектива больницы поздравили своих коллег, которые находятся на заслуженном отдыхе», — отметила главная медсестра Якутской городской больницы №3.

Она подчеркнула, что среди всех специальностей среднего медицинского образования самой ответственной является должность старшей медицинской сестры. В больнице работает 16 старших медицинских сестер, старшая акушерка, старший фельдшер – лаборант. Круг обязанностей старшей медсестры очень широк, на ней практически держится работа всего отделения. Распоряжения старшей медсестры являются обязательными для медицинского персонала среднего и младшего звена. Многое зависит от человеческих качеств этого специалиста, особенно микроклимат в коллективе.

«Очень люблю свою профессию. Сегодня хочу пожелать всем медсестрам оставаться верными профессии, гордиться ею», — призналась Ольга Ильинова.

От профессионализма медицинских сестер напрямую зависит качество оказания медицинской помощи. Они прилагают максимум своих знаний и умений, чтобы пациенты были здоровы.