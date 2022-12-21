Медицина в историях: Служа народу…

Ей удалось не только совместить в работе два главных дела своей жизни – медицину официальную и нетрадиционные методы лечения, но и стать одним из наиболее успешных в республике популяризаторов народных оздоровительных практик. Отличник здравоохранения РС(Я), заслуженный работник здравоохранения РС(Я), фельдшер кабинета медпрофилактики Республиканской клинической больницы №3 Мария Антонова о том, почему так важно не расставаться с мечтой…

«Домашний доктор», который нужен всем

Когда в 2001 году натуропата Центра традиционной медицины Марию Антонову республиканская газета Якутия пригласила стать постоянной ведущей еженедельной рубрики «Домашний доктор», вскоре оказалось: Мария Николаевна – один из самых популярных внештатных авторов издания. Именно на ее выпуски приходилось немалая часть редакционной почты. Именно после очередного выхода «Домашнего доктора» в редакции «вскипали» телефоны – читатели засыпали ее новыми вопросами.

А все потому, что она учила людей, как поправить своей здоровье, используя то, что у каждого под рукой: на огороде, в палисаднике, на кухне… Рецептов на разные случаи у нее множество. Интересных, но главное, доступных и простых. И, что еще немаловажно, проверенных личной практикой и годами работы в медицине.

Потом был не менее успешный опыт на республиканском телевидении. И поныне ее нередко просят принять участие в различных радио- и телепрограммах, посвященных здоровью. И как бы она ни была занята, редко отвечает «нет». Объясняет: «Если я кому-нибудь хоть немножко помогу, то это мне только в радость».

…А ведь ее путь в медицину мог бы закончиться, не начавшись!

— После школы поехала поступать на медфак ЯГУ. Сдала физику и вдруг встречаю землячку, которая сообщила: моя бабушка, человек, который, по сути, вырастил меня, смертельно больна. В тот же день я купила билет на самолет и вернулась в родной Малыкай, — вспоминает Мария Николаевна.

Бабушка нежданному появлению внучки была, конечно же, рада, но все-таки ее отругала. Потому что прекрасно знала, как та мечтала о медицине. Еще в 9 классе по собственному почину начала выписывать специализированное издание для медиков — «Медицинскую газету». А когда, заболев очаговой пневмонией, попала в Нюрбинский противотуберкулезный диспансер, то за время госпитализации умудрилась научиться всему, что должна уметь медсестра.

— Сначала просто помогала лекарства раздавать. Потом внутримышечные и внутривенные уколы освоила. Что медсестры делали, то хотелось и мне. Благо, они с удовольствием всему меня учили, — улыбается Мария Николаевна.

Вот почему она сдержит слово, данное бабушке. И уже после ее смерти окончит Якутское медучилище.

До самой сути

Первая медицинская специальность Марии Николаевны – рентген-лаборант. В этом качестве начинала трудиться еще в Нюрбе, где на весь район было всего три таких специалиста, отчего работы им всегда хватало с избытком. А когда в начале 80-ых в поликлинике №1 Якутска впервые открылся флюорокабинет, она придет туда. К тому времени семья Антоновых как раз перебралась в столицу.

— В поликлинику №1 я пришла, когда флюорослужба там только-только создавалась. Причем, прикреплена к нам была вся декретированная группа столицы: врачи, учителя, работники общепита и пр. Все они проходили флюорообследование у нас — нагрузка была колоссальной. Сложностей добавляло и оборудование. Многое приходилось делать вручную: экспозицию, фиксаж и пр. А значит, достоверность диагноза во многом зависела от мастерства рентген-лаборанта, — вспоминает Мария Николаевна.

За 10 лет, что она отработает в поликлинике №1, через ее руки пройдут тысячи пациентов, которые, впрочем, никогда не превращались для нее в обезличенный поток. Она не просто колдовала над рентгеновскими снимками. В процессе работы, будучи человеком пытливого ума, всегда пыталась понять, чем болен человек. Позже, надо думать, именно эти качества – умение проникать в суть вещей, любознательность, интерес к новым лечебным практикам – откроют для нее совершенно иные возможности помощи больным…

Впрочем, помогать она успевала и коллегам. Долгие годы в профкоме поликлиники №1 Мария Николаевна бессменно отвечала за жилищный сектор. Выделение жилья, распределение мест в общежитиях, помощь в решении бытовых вопросов и пр., — вот далеко не полный круг проблем, с которым медики шли к ней. «Времена были сложные. Особенно это касалось пресловутого «квартирного вопроса». Тогда как раз только построили общежитие для медиков по ул.П.Алексеева и немало пришлось поработать, чтобы среди новоселов оказались и наши коллеги. Многие жили в неблагоустроенных домах с печами. Ходила в «Гортоп», добывала дрова для них… Чего только не было за эти годы!», — вспоминает она.

Коллеги ее усилия оценили по достоинству. И на отчетно-выборной конференции, куда она решила не ходить, чтобы не быть снова избранной, утвердили на новый срок. В том же качестве.

В русле традиций

В ее память навсегда врезалась сцена из детства. Бабушка поднимает ее рано утром и они идут на росистый луг – травы собирать.

— Она подсказывала мне: вот эту сорви, теперь ту… А попутно учила: «Резко не дергай! С растениями надо обращаться аккуратно». Собранными травами бабушка потом лечила своих телят и нас. Без больницы выхаживала. Помню, если горло заболит, теплую золу на ночь привяжет и утром ты абсолютно здоров, — вспоминает Мария Николаевна.

Те начатки знаний, которые она получила еще в деревне, от бабушки и дедушки, по воспоминаниям соседей, тоже знавшего целительную силу растений, останутся с ней навсегда. Более того! Со временем, надо думать, именно эти детские впечатления вкупе с пытливым умом однажды развернут ее в направлении, которое в 90-ые годы в нашей стране получила второе рождение: нетрадиционная медицина.

Эта тема ей была интересна всегда, но заняться ею вплотную заставила личная проблема.

— Когда работала рентгенологом, со временем стало пошаливать здоровье. Меня долго обследовали, потом долго лечили, но лучше не становилось. И тогда я взялась за себя сама: стала заниматься массажем, фитотерапией… И выкарабкалась! Вот тогда и подумала: если лечение заключается лишь в лекарствах и уколах, это чаще всего устраняет следствие, а не причину. Человек должен заниматься своим здоровьем сам. Да, есть болезни, когда традиционная медицина бессильна. Но нужно хотя бы знать, когда и как ее рецепты можно использовать. Официальная и традиционная медицина должны содействовать друг другу, — считает Мария Николаевна.

Ей хотелось попробовать абсолютно все: способы диагностики восточной медицины и по методу Фолля, которым она начала заниматься в Якутске первой. Гомеопатию, рефлексотерапию, точечный и бесконтактный массаж…

При этом нужной литературы в начале 90-ых не было от слова «совсем». Традиционная медицина еще только начинала торить дорогу к массовому потребителю.

— Это сейчас информации много. А тогда в Пушкинской библиотеке имелась одна-единственная книга – «Очерки методов восточной рефлексотерапии» Гаваа Лувсан. Причем, находилась она у них в «золотом фонде», а значит, практически не выдавалась. Доступ к ней я получила исключительно благодаря знакомому библиотекарю, которая разрешала мне посидеть в читальном зале, — рассказывает Мария Николаевна.

Ей была настолько интересна эта сфера, что когда в начале 90-ых при Минздраве РС(Я) открылся Центр традиционной медицины, она поняла: жизнь пора менять!

— Не остановило даже то, что главврач поликлиники №1 отказалась подписать мое заявление об уходе, посоветовав сходить в отпуск и подумать. Но я знала, что уже не вернусь. К тому времени я уже состояла в республиканской Ассоциации народных целителей. За плечами была учеба на факультете народной медицины при Российском университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы, где занятия вели такие известные преподаватели, как один из ведущих рефлексотерапевтов и фитотерапевтов России Лидия Лукинична Хунданова, Пак Чже Ву и др., — рассказывает Мария Антонова.

Все претенденты в штат Центра традиционной медицины обязаны были сдать экзамен в Ассоциации народных целителей Якутии. Она прошла его с блеском. И – оказалась среди тех первых 11 человек, которые получили право работать с пациентами.

Годы практики в центре, вспоминает Мария Николаевна, позволили приобрести опыт, который для нее оказался бесценным. Используя разнообразные методы народной медицины, ей удавалось помогать больным с бронхиальной астмой, аллергией, диатезом у детей и пр.

— Обычно сначала я беседовала с пациентами, выявляя их образ жизни. Затем пользовалась диагностикой Фолля: акупунктурной диагностикой внутренних органов — по пальцам рук и ног. Сначала выявляется причина болезни, потом — как она отражается на других органах. У детей таким образом можно обнаружить предрасположенность к наследственным заболеваниям, начав профилактику, — рассказывает Мария Николаевна.

Именно так ей удалось помочь одному из самых тяжелых ее пациентов – 7-летнему мальчику из Амгинского улуса с бронхиальной астмой. «Приступы у него были жуткие. Мальчишку возили даже в Москву – безрезультатно, — вспоминает Антонова. — Я заподозрила у него неправильное лечение бронхита. Назначила гомеопатию, фитотерапию, иглорефлексотерапию. Они с мамой очень активно стали это выполнять, и через неделю он перестал просыпаться по ночам от кашля. Своим больным я всегда говорила: «С болезнью мы боремся вместе…»

Главное дело

Вернувшись в официальную медицину и начав работать в кабинете медпрофилактики Республиканской клинической больницы №3, она продолжает заниматься любимым делом. Помогает людям сохранять и восстанавливать здоровье.

— Сейчас, особенно на фоне пандемии коронавируса, немало тех, кто этим озабочен всерьез. И это стремление нужно всячески поддерживать и поощрять. Как? Давать человеку базовые знания о том, как он может оздоровиться. А для этого приглашать людей в разнообразные школы здоровья, — говорит Мария Антонова.

Сама она не ждет, когда придут к ней – идет сама: к школьникам, студентам, в рабочие коллективы. Слушать ее можно бесконечно. Особенно когда она рассказывает о фитолечении с использованием местных трав – о них она знает, кажется, все. Не зря вместе с мужем объездила все близлежащие районы, откуда привозили центнеры целебного сырья. Участвовала Мария Николаевна и в экспедициях рабочей группы, готовящей выпуск энциклопедии «Лекарственные растения Якутии». Многое из ее личных наработок потом вошло в разработанную ею программу «Храм здоровья», которая базируется помимо прочего и на основах древней якутской медицины. А в 2003-м году она заочно окончила СВФУ, получив специальность социального педагога. В теме ее дипломной работы будет сфокусировано дело всей ее жизни: «Формирование здорового образа жизни в семье, как медико-социально-педагогическая проблема».

В благодарственном письме на ее имя от главного врача РЦОЗМП А.М. Никитиной есть слова: «Вы посвятили жизнь сохранению главной ценности человека – здоровью. Ваша трудовая биография неразрывно связана с медицинской профилактикой, Вы являетесь флагманом здорового образа жизни!» «Это обязывает меня еще более углубленно заниматься своим нелегким, но любимым делом», — говорит Мария Николаевна.

Иногда, глядя на то, как щедро она делится своими знаниями, некоторые граждане, бывало, советовали ей сначала книгу написать, а уж потом выдавать секреты. На это она всегда отвечало одно, в чем абсолютно убеждена — и как профессиональный медик, и как человек, который о нетрадиционных методах лечения знает, кажется все:

— Медицина, а тем более народная, должна служить народу…