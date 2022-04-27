Медицина в историях: Идя своим путем

За 37 лет, отданных медицине республики, он оказался причастен к такому количеству эпохальных событий в истории этой отрасли, что выделить из них «самое-самое» ему всегда очень сложно. Министр здравоохранения РС (Я) (2003-2010), заслуженный врач России и Якутии, д.м.н. Вячеслав Александров о том, что почему так важно всегда идти своим путем.

Неслучайная фамилия

Фамилия «Александров» для якутского здравоохранения, надо заметить, многоговорящая. Историки медицины, наверняка, сразу же вспомнят уроженца Амгино-Нахаринского наслега Елисея Тихоновича Александрова. Родившийся еще до революции, в 1890 году, он сумел окончить не только Томское реальное училище, но и медицинский факультет Томского госуниверситета. А после этого – служил фельдшером эвакоприемника в Тюмени, заведовал Намской, Амгинской районными больницами, возглавлял поликлинику Минздрава ЯАССР в Великую Отечественную войну, всегда оказываясь там, где медики были нужней всего…

В роду амгинских Александровых он был первым, кто решит посвятить себя спасению других. Но, как покажет жизнь, далеко не последним. Именно по его стопам решит пойти и племянник Вячеслав: в 1975 году он окончит медицинский факультет Якутского госуниверситета.

Вячеслав Александров:

Я считаю, что мне повезло в жизни: начал работать медиком в 70-ые годы, которые еще совсем недавно называли «застойными», а сейчас оценивают, как стабильные. Потому что советская медицина была по-настоящему нацелена на человека.

Ведь к середине 80-ых годов прошлого столетия отечественная система здравоохранения, действительно, добилась больших успехов, сделав основные медуслуги доступными для всего населения, разбросанного по необъятной стране. Повышенное внимание уделялось северной медицине, создавались передвижные медицинские отряды для обслуживания населения в арктических наслегах и оленеводческих стадах. Ежегодно по заявкам Минздрава ЯАССР в республику поставлялись 130-150 санитарных автомобилей повышенной проходимости.

Была начата практика госраспределения. На Север приезжали выпускники центральных вузов и медучилищ. В то же время существовала система усовершенствования и специализации работающих врачей, которые за счет бюджета раз в 3-5 лет могли повышать свою квалификацию и осваивать новые технологии в ведущих центрах последипломной подготовки Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Еревана, Новосибирска. Такие курсы длились 4-5 месяцев…

На профессиональных виражах

Своей специальностью он изберет психиатрию – врачевание недугов ума и души. Распределен будет в Республиканский психоневрологический диспансер – врачом 1 мужского отделения для больных с острыми психозами. «Коллектив ЯРПНД тех лет составляли выпускники центральных вузов—необычайно сильный врачебный состав: с точки зрения интеллекта, общей культуры, грамотности. Очень интересная атмосфера царила там», — годы спустя будет вспоминать Вячеслав Лаврентьевич.

Впрочем, окончание клинической ординатуры по психиатрии в 1980 году ознаменуется в его профессиональной судьбе неожиданным виражом. Александрова вызовут в Минздрав ЯАССР и предложат организовать в республике новую службу — наркологический диспансер на 150 коек. Выделившееся в 1975-м из системы психиатрической помощи это новое направление советского здравоохранения в те годы только набирало обороты. В Якутии же его предстояло созидать с нуля.

Базой диспансера стали деревянные корпуса бывшей «Красной Якутии» — легендарного противотуберкулезного санатория по нынешней улице Автодорожной. Городские выселки, по тем временам. Именно поэтому немалых трудов стоило подобрать персонал – отправляться каждый день в такую даль соглашались немногие. Однажды на работу не явился единственный рабочий больничной котельной. Чтобы не застудить больных, новоиспеченному главному врачу пришлось самому кидать уголь в топку…

Впрочем, со временем все сложилось: и коллектив, и структура учреждения. Более того! Очень скоро Якутский республиканский наркодиспансер выступил с интересной инициативой — впервые в России здесь было создано подразделение для принудительного лечения алкоголизма, отягощенного туберкулезом. «Больных нам направляли медицинские комиссии по решению народных судов. Мы обеспечивали им комплекс лечения, доводили до нормального состояния, а потом передавали фтизиатрам для абициллирования. Такая система была очень эффективной», — рассказывает Вячеслав Лаврентьевич.

Не менее эффективным окажется и еще одно начинание – создание службы ЯРНД при одном из строительных предприятий Якутска, где трудились «химики» — освобожденные условно-досрочно. Многие из них страдали от алкогольной зависимости. Идея состояла в том, чтобы лечение шло, так сказать, без отрыва от производства. «Мне удалось убедить руководство, что такую систему нужно создавать, а потом я еще месяц ходил за управляющим «Главякутстроя», уговаривая выделить нам помещение», — вспоминает Александров. В итоге служба была создана и успешно функционировала до начала перестройки.

Вячеслав Александров:

Нам, молодым главным врачам, объясняли: здоровье человека на Севере — это не только социальный фактор, но и ресурс экономики, когда денежные средства не расходуются, как принято считать, а вкладываются подобно оборотному капиталу.

При создании сети больниц, амбулаторий на Севере такие руководители, как министр здравоохранения Якутии П.А.Петров, не использовали нормативы для территорий с высокой численностью населения, а руководствовались целесообразностью с учетом региональных особенностей Крайнего Севера. Это значит, медпомощь населению обеспечивалась в местах его проживания. Этим была сильна якутская медицина. Ее уникальность формировалась в те далекие романтические годы и сильна она была, конечно, севером, Арктикой.

Разумеется, были и трудности, связанные, в том числе, с содержанием ЛПУ. Вот характерный пример из отчета председателя Совета Министров ЯАССР С.Н. Маркина 22 декабря 1988 года на заседании комиссии Верховного Совета РСФСР по разделу «Содержание объектов медицины». В том году Госснаб РСФСР выделил больницам республики 10 унитазов, хотя замены требовали 200. При потребности в 15 стационарных стиральных машинах в Якутию была отправлена всего 1. Остро не хватало педиатров и стоматологов: медфак ЯГУ не готовил врачей по этим специальностям.

Словом, к началу 90-ых годов сложились все предпосылки для коренного улучшения материальной базы и технического переоснащения отрасли. Поэтому руководство автономной республики обратилось к крупным промышленным предприятиям. В итоге, за счет средств ПО «Якутзолото» были построены поликлиника в 202 квартале Якутска и больница «Якутзолото» на Сергеляхском шоссе. ПО «Якутгазпром» профинансировал строительство 2-этажного здания стационара наркологического диспансера. В Южной Якутии комбинат «Якутуглестрой» возвел ряд медицинских объектов, а ПГО «Ленанефтегазгеология»» выстроил в Якутске здание, в котором сейчас располагается «Скорая помощь».

Как рождался Медцентр

Тот опыт, который он приобрел, создавая с нуля ЯРНД, а затем став главным врачом Больницы №1 Минздрава ЯАССР и сумев-таки добиться строительства для нее нового стационара (ныне в этом здании находится Республиканская офтальмологическая больница), здорово пригодится Александрову позже. Работа заместителем министра Минздрава ЯАССР, а затем инструктором Якутского обкома КПСС позволит принимать участие в решении многих насущных вопросов здравоохранения.

Вячеслав Александров:

В июле 1988 года, в самый разгар перестройки, когда нам казалось, что все вокруг рушится, в истории здравоохранения и республики произошло событие, которое по значимости и масштабам можно сравнить, наверное, с открытием алмазов.

В Якутск для проведения актива медработников ЯАССР, Красноярского края, Камчатской, Амурской областей, Хабаровска, Владивостока и Забайкалья прибыли министр здравоохранения СССР Е.И. Чазов и министр здравоохранения РСФСР А.И. Потапов. На активе критически выступил секретарь Якутского обкома КПСС Ю.Н. Прокопьев, отметивший: финансирование строительства больниц «на северах» формируется по остаточному принципу. В итоге, секретарю ОК КПСС А.А. Попову, курировавшему медицину, было дано поручение: от имени первых лиц республики подготовить обращение министру здравоохранения СССР Е.И. Чазову о выделении валюты для строительства в Якутске филиала МНТК «Микрохирургия глаза».

Но я знал, что Чазов — большой сторонник строительства диагностических центров. Так родилось обращение Ю.Н. Прокопьева и С.Н. Маркина о содействии в строительстве в Якутске именно такого объекта. Уже спустя месяц, 22 августа 1988 года, был подписан договор о намерениях между Советом Министров ЯАССР, с одной стороны, и британской компанией «Микасет Лимитед», с другой. Договор подписал заместитель председателя Совмина ЯАССР А.М. Зотеев, со стороны компании – британский подданный Ану Мохан. В переговорах также приняли участие министр здравоохранения ЯАССР И.И. Местников, профессор В.И. Астафьев и будущий руководитель генподрядчика Роланд Кек (Австрия).

В мае 1989 года было подготовлено Постановление Якутского бюро Обкома КПСС и затем издано постановление Совета Министров ЯАССР №272 «О строительстве медицинского центра». В этом же месяце контракт на строительство с австрийской фирмой «Полленски Цоллнер» подписал министр здравоохранения Якутии И.И. Местников.

Интересно осуществлялось финансирование грандиозной стройки. В течение 5 лет республика обязана была на компенсационной основе поставлять за рубеж уголь и лес. А кроме того, предусматривалось перечисление на счет средств от коммунистических субботников. Так рождался Медцентр…

Когда впервые все

Медцентр сыграл огромную роль в судьбах сотен медиков Якутии, став стартовой площадкой в их профессиональном росте. У Александрова же особое отношение к нему. Вместе с первым генеральным директором Клинико-диагностического центра Прокопием Николаевичем Яковлевым и командой единомышленников они, по сути, рождали его, скрупулезно определяя концепцию и подбирая кадры.

«Все было впервые, — говорит Вячеслав Лаврентьевич. – Такого сочетания диагностики и специализированной хирургии к тому времени не было ни в Якутии, ни в России. Многое оказалось в новинку и в техническом плане: первый в Якутии объект монолитного строительства, первая автономная котельная фирмы Viessmann с автоматическим регулированием, система кондиционирования. Стеклопакеты на окнах – и те впервые… По сути, мы оказались в иной реальности.»

С особой тщательностью подбиралось оборудование. К примеру, соглашение о перечне медицинской техники для Медцентра было принято только после 14-ти напряженных совещаний с фирмой «Вамед Инжениринг», отвечавшей за это.

Не менее скрупулезно шел и подбор кадров. «Была создана специальная комиссия – ее возглавлял П.Н. Яковлев. Помогало то, что до этого он 10 лет работал деканом медфака и хорошо знал многих медиков, их потенциал», — вспоминает Александров. Затем началась их тщательная подготовка, проходившая в 3 этапа. К примеру, на первом медики, которым предстояло работать в Медцентре, обучались в клинико-диагностических центрах Омска, Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Австрии, Германии и Нидерландов. Все вкупе это позволило создать ту устойчивую систему многопрофильного медицинского комплекса, которая прекрасно функционирует и сегодня.

Вячеслав Александров:

Этап освоения и внедрения в эксплуатацию диагностического центра в 1990-1992 годах вместе с Прокопием Николаевичем Яковлевым был непростым. Столь же сложным было и руководство большим медицинским коллективом центра, который мне пришлось возглавить в 1994 году. А в 1997-м не без моего участия был запущен Центр охраны материнства и детства в качестве первого генерального директора объединенных центров. Огромный коллектив, насчитывающий 2,5 тысячи человек. Огромная ответственность перед тысячами пациентов, большая половина которых — младенцы и дети… Вот какими были главные заботы и тревоги руководителя Национального центра медицины – РБ№1.

Теперь по прошествии времени можно смело утверждать, что его строительство явилось крупнейшим политическим вкладом руководителей республики нескольких поколений в дело охраны здоровья своего народа, способствовало улучшению качества жизни, сохранению населения республики в тяжелые годы перемен, а также уменьшило отток людей трудоспособного возраста. Ведь качество медпомощи — один из основных факторов привлекательности региона.

Сверхзадача для НЦМ

Повезло медицине Якутии, считает Вячеслав Александров, и в том, что курс на модернизацию отрасли был взят первым президентом РС (Я) Михаилом Николаевым, что во многом определило ее дальнейшее развитие.

Вячеслав Александров:

Символично, что его первый Указ был посвящен охране здоровья населения. Он дал мощный импульс развитию отрасли и поддержал материальное благополучие медиков, приобретались квартиры. В эти же годы под его руководством было начато и завершено строительство Центра охраны материнства и детства в составе НЦМ, на который возлагалась актуальнейшая задача – устойчивое снижение высокой младенческой и материнской смертности, а совместно с клиникой педиатрии — улучшение демографической ситуации в РС (Я). Вот такая сверхзадача была поставлена перед коллективом НЦМ, равного которому не было на Дальнем Востоке, да и в Москве.

Это были не впустую прожитые годы. Нас, медиков, в те годы вдохновил инициированный им поиск истоков возрождения нации, мы поддержали учреждение национального фонда «Баргарыы». М.Е. Николаев уделял внимание не только физическому здоровью подрастающего поколения, но и духовному. На XIV съезде медицинских работников в 1999 году была принята Концепция совершенствования здравоохранения республики. В ней, помимо профилактического направления медицины, провозглашалось, что величие нации не в ее количестве, а в величине ее духа, ибо между физическим и духовным здоровьем общества наитеснейшая связь.

Реанимируя и доводя до ума

Новые реалии, в которые благодаря Медцентру, постепенно подтягивалось все здравоохранение республики, меняло не только его содержание, но и возраставший уровень требований медиков. К примеру, выстроенный фирмой «Мабетекс» ЦОМиД Александров, будучи гендиректором НЦМ, категорически отказывался принимать до тех пор, пока не будут устранены недоделки.

По новым «лекалам» отныне реконструировались и другие ЛПУ. В декабре 1999-го Вячеслава Александрова направят главным врачом в Республиканскую больницу №2, ремонт в которой длился столько лет, что в Минздраве подумывали закрыть ее вовсе. Уже в мае 2000 года Вячеслав Лаврентьевич и его команда сумеют не только завершить основные ремонтные работы, но и запустить оборудование, которое лежало в ящиках с 1995 года: ангиограф, компьютерный томограф и пр. Позже — построить автономную котельную и т.д.

А самое главное, в старые стены удалось вдохнуть новую идею. Ею стала концепция центра экстренной медицинской помощи, которая позволила фактически переформатировать хирургическую службу РБ№2, выведя ее на новый уровень.

Надо думать, еще и благодаря этим чертам его характера – доводить до ума безнадежное и реанимировать кажущееся безжизненным — в 2003 году он был назначен министром здравоохранения РС (Я).

Вячеслав Александров:

Приход Вячеслава Анатольевича Штырова совпал со временем, когда в здравоохранении назревали перемены. На смену командно-административной модели напрашивалась новая экономическая система финансирования учреждений, основанная на коечных результатах лечения конкретного больного, а не мифических койко-днях и обращениях. В переходные годы, в период тотального дефицита всего, в первую очередь, продуктов, болезненность населения, к нашему огорчению, не стояла на месте. А когда она растет, у медиков прибавляется работы.

Во многом благодаря Вячеславу Анатольевичу и правительству не произошло разрушения гарантированной бесплатной медицинской помощи. Он поддерживал медиков в том, что временные социальные нормативы штатной численности не соответствуют уровню болезненности населения, травматизма, несчастных случаев и такого фактора, как криминогенность общества. Мы понимали, что социальные нормативы не отвечают реалиям, и служат ярким подтверждением остаточного принципа формирования бюджета медицины.

Но благодаря пониманию им того, что экономическая политика должна быть подчинена интересам социума, нам удалось сберечь достаточное количество штатных единиц медперсонала. А это означало сохраненные ФАПЫ, сельские врачебные амбулатории, участковые больницы. Наши медики были уверены в завтрашнем дне. А сколько за эти годы было построено типовых каменных больниц! В Бердигестяхе, Усть-Мае, Амге, Чурапче, Нюрбе, Среднеколымске, Чокурдахе, поселке Чернышевский.

В 2008 году за счет средств федеральной адресной инвестиционной программы мы ввели в строй вторую очередь здания НПЦ «Фтизиатрия» на 150 коек и 150 посещений в смену. В том же году за счет федерального бюджета начали строить республиканский детский противотуберкулезный диспансер. Впервые после 80-ых годов были построены два многоквартирных дома для медиков в Якутске.

В январе 2006 года во главе с курирующим отрасль зампредом правительства РС (Я) Евгенией Исаевной Михайловой мы, организаторы здравоохранения, с волнением следили за инициативами руководства республики, когда с рабочим визитом в Якутск приехал В.В.Путин. Тогда было принято решение о дополнительных выплатах участковым врачам, их медсестрам и фельдшерам независимо от численности обслуживаемого населения, включая самые отдаленные наслега, где почти круглый год нет постоянного автотранспортного сообщения.

Ни одна из отраслей народного хозяйства не продвинулась в эти годы так далеко в модернизации высокотехнологическим оборудованием, как медицина. Важным событием стало Постановление правительства РС(Я) по замене изношенной медтехники в Национальном центре медицины, а во многих районных больницах состояние диагностического оборудования было удручающим.

Было приобретено около 65 единиц техники: компьютерных томографов, рентгенодиагностического оборудования, ангиографов, МРТ, оборудования для стерилизации, УЗИ экспертного класса и пр. Все это было смонтировано в ведущих республиканских учреждениях и ЦРБ Мирного, Нерюнгри, Ленска и др. Благодаря этому расширились возможности медицины, а значит, удалось спасти тысячи человеческих жизней.

В тот же год для проведения кардиохирургических операций в Якутск приехал ученый с мировым именем, академик Л.А. Бокерия. Он высоко оценил оснащение наших больниц, профессионализм кардиохирургов, после чего было подписано соглашение о создании филиала НЦ ССХ им.Бакулева на базе НЦМ.

Общее дело

«Карьера никогда не была для меня самоцелью.», — говорит Александров, как бы отвечая тем, кто считал его путь в профессии слишком ровным. Тем более, что испытаний хватало. Чего стоит одно только незаконное уголовное преследование по надуманным обвинениям, которое, как и ожидалось, в конце концов, было полностью опровергнуто с принесением извинений прокурора республики.

И хотя сил и нервов та история у него отняла немало, главное осталось непоколебимым – его репутация. Репутация человека, которого многие считали и продолжают считать одним из лучших руководителей здравоохранения Якутии.

Вячеслав Александров: