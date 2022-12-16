Медицина полна талантами😍😍

Снежные скульптуры Татьяны Потаповой.

Медицина Якутии всегда была талантами полна. В этом еще раз убеждаешься, глядя на снежные творения сотрудницы Мегино-Кангаласской ЦРБ Татьяны Потаповой.

«Как живые!» — обычно восклицают те, кто приходит полюбоваться на кроликов, заглянувших в гости на усадьбу Потаповой. Белый, серый, черный… Каждый со своим характером и неповторимой мордочкой. Кажется, еще немного и – все заячье семейство сиганет с пенька в ближайший лесок!

Но нет! По замыслу автора, регистратора кабинета флюорографии Мегино-Канагаласской ЦРБ, Татьяны Потаповой, они должны тут простоять до весны, до первых жарких лучей.

— Это символ наступающего 2023 года. В преддверие новогодних праздников я ежегодно делаю для своих внуков фигурки животных, символизирующих талисман наступающего года по восточному календарю, и дети всегда им очень рады, — рассказывает она.

Впервые такая снежная скульптура появилась в ее дворе лет 12 назад. С тех пор кто только не побывал на подворье Потаповой! Лошади, змеи, быки, собаки, тигры… «Не было только Дракона. Его очередь еще впереди», — улыбается Татьяна Афанасьевна.

Сделать снежную скульптуру – нелегкое дело.

— Сначала накапливаю снег, трамбую его, даю время слежаться. Потом, собственно, начинается самый ответственный процесс – создание фигур, которые в конце раскрашиваю гуашью, — рассказывает Татьяна Афанасьевна.

Процесс непростой – ведь творить приходится на холоде, а значит, с перерывами. Потому работа начинается задолго до Нового года. Зайцев она, например, начала создавать в середине ноября.

Самое интересное, что никакого художественного образования у Татьяны Потаповой нет.

— Я самоучка, — улыбается она. – Что-то подсказывает интернет, Ютуб, какие-то советы черпаю оттуда. Но художником себя не считаю. Если получается, людям нравится, значит, хорошо…

А людям творения Татьяны Потаповой действительно нравятся. Многие приходят к ней во двор сфотографироваться с символами наступающего года. Рассылают фото ее работ друзьям и знакомым. Наверное, потому что они выполнены с такой добротой и любовью, что способны каждого, кто на них смотрит, зарядить позитивом на весь последующий год…