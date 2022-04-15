Интервью с главным специалистом Департамента оказания медицинской помощи населению Министерства здравоохранения республики Айталиной Тороновой я начала с вопроса «Что такое диспансеризация?».

— Что такое диспансеризация, с какой целью она проводится, Айталина Константиновна?

— Медицина 21 века должна быть профилактической, она должна выявлять заболевания на стадии возникновения или выявлять факторы риска развития хронических заболеваний и предупредить их развитие или осложнение. В этих целях у нас есть мероприятия, которые называются диспансеризацией взрослого населения, и профилактические медицинские осмотры. Диспансеризация проводится уже много лет, она претерпела много изменений и ежегодно дополняется мероприятиями, выясняется, какие заболевания чаще всего встречаются в определенный период времени больше всего и дополняются анализом обследований для их выявления.

— С какого года она действует и как отвечает на вызовы времени?

— С 2019 года стартовала диспансеризация в том виде, в котором она есть на сегодняшний день, с прошлого года она дополнилась углубленной диспансеризацией лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией. С прошлого года работает новый приказ Минздрава России «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения». Зарегистрирован он 30 июня прошлого года. Согласно этому приказу мы проводим обследование граждан не просто по определенным группам, но еще и лиц, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Диспансеризацию проходят от 18 до 39 лет каждые три года, а между ними – профосмотры. Они не отменяются и проводятся ежегодно. Любой человек по желанию может подойти в поликлинику и пройти профосмотр. Диспансеризацию может пройти не только тот, кто перенес коронавирус, но и человек, который подозревает, что перенес ее, но в больницу не обращался. Это меры профилактики, поэтому никаких ограничений нет. Все эти мероприятия направлены на выявление и повышение самосознательности и самоответственности наших граждан.

— Кто занимается оповещением населения и приглашением на диспансеризацию?

— Медицинские работники сами приглашают население. Страховые организации также занимаются информированием населения, обзванивают застрахованных лиц или делают СМС-оповещение, население оповещается через средства массовой информации, сайты медицинских организаций и Министерства здравоохранения.

— Пандемия не повлияла на график проведения профосмотров?

— Надо сказать, что последние три года, несмотря на эпидемиологическую обстановку, связанную с новой коронавирусной инфекцией, профосмотры не прекращались. В 2020 году у нас был вынужденный перерыв на шесть-семь месяцев, но тем не менее профилактические мероприятия были возобновлены, и, как только обстановка относительно стабилизировалась, план диспансеризации мы выполнили. В 2021 году диспансеризация прошла в рамках Национального проекта «Здравоохранение», план мы выполнили успешно, и я думаю, что в этом году тоже справимся. По плану мы должны охватить 56% застрахованного взрослого населения в этом году, на сегодняшний день диспансеризацию прошло около 717 тысяч человек, а к 2030 году нам необходимо охватить 100% детского и взрослого населения.

— Какие обследования входят в программу диспансеризации?

— Что касается мероприятий, есть общеклинические (анализы мочи, крови, выявление сахара, холестерина, кардиограмма, мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний (маммография, кал на скрытую кровь, исследования женщин на раковые клетки шейки матки для предупреждения заболевания на ранних стадиях ил выявление предрасположенности к развитию рака шейки матки. Это очень актуальные мероприятия. Кроме того, с прошлого года мы проводим обследования на выявление патологии органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, потому что, как показала практика, именно на эти две системы наиболее сильно влияет коронавирусная инфекция. Это новшество.

— Что бы Вы хотели сказать населению?

— Хотелось бы обратиться к населению и призвать, чтобы люди приходили и обследовались. Можно планово записаться и пройти обследование по месту жительства, месту прикрепления. Если человек поменял местожительство, он должен подойти в поликлинику, написать заявление и пройти обследование. Ограничений никаких нет.