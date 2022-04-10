Медиаволонтёры из Якутии стали победителями всероссийского конкурса

Сотни видеороликов и публикаций о достопримечательностях городов и районов России, десятки туристических маршрутов, которые помогут путешественникам спланировать путешествия по стране, – таков итог конкурса «УЗНАЙ РОССИЮ. Лучший медиаволонтёр», в котором приняли участие жители 55 регионов. Конкурс проводился при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.

Подведение итогов конкурса состоялось в прямом эфире на YouTube-канале УЗНАЙ РОССИЮ. Запись трансляции – по ссылке https://youtu.be/gEL7cM9zQRw

– Самых искренних слов благодарности заслуживает вклад участников проекта «УЗНАЙ РОССИЮ» в популяризацию культурного наследия нашей страны, – отметил первый заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации Леонид ШАФИРОВ. – Уверен, что благодаря проекту станет более эффективным сотрудничество медиаволонтёров, организаций турбизнеса и культуры, а также органов местного самоуправления, заинтересованных не только в привлечении туристов, но и в объединении местных сообществ, развитии территорий.

ЛУЧШИЕ МЕДИАВОЛОНТЁРЫ РОССИИ

Конкурс «УЗНАЙ РОССИЮ. Лучший медиаволонтёр» проводился по четырём номинациям:

— среди авторов видеороликов,

— среди разработчиков авторских туристических маршрутов и концепций продвижения достопримечательностей и брендов,

— среди авторов газетных и интернет-публикаций, радио-, телерепортажей, энциклопедических статей,

— среди знатоков иностранных языков, опубликовавших материалы о достопримечательностях регионов России на английском, арабском, испанском, китайском, французском языках.

Лучшими и единственными среди победителей конкурса «Узнай Россию. Начни с Якутии» стали ЕВСЕЕВА Лада, рассказавшая о достопримечательностях Якутии «От острога до университета» — посты о людях, проезжавших или живущих в Якутии, менявших ее историю; и Борисов ВИКТОР из Якутска из музейного комплекса «Моя история», поведавший о прошлом родного города Якутска

Поздравляем победителей!

Все творческие работы опубликованы на официальном канале «УЗНАЙ РОССИЮ»[1] и в сообществе оператора проекта – общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи» в социальных сетях[2].

[1] Видеоролики конкурса «УЗНАЙ РОССИЮ. Лучший медиаволонтёр» https://youtube.com/playlist?list=PLfTgH2yDknOWg3tOY5ATPOjc5zHVh2PeL

[2] https://vk.com/glorygallery