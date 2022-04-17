Медиарейтинг зампредов правительства Якутии: кто лидеры?

Телеграм-канал Якутия 2100 составил свежий медиарейтинг зампредов правительства Якутии за март 2022 года

Представляем вашему вниманию первую «тройку». Меняются места, но не персоны.

1. Михаил Никифоров Медиаиндекс: 2725 Сообщений: 583 Никифоров руководит оперштабом по контролю за ценами и продовольственной безопасностью. Вице-премьер докладывает, что ситуация по запасам продовольственных товаров в республике стабильна. Проводятся проверки и принимаются меры в случае повышения цен на социально-значимые продукты питания.

2. Ольга Балабкина Медиаиндекс: 2584 Сообщений: 511 В Якутии выявили циркуляцию штамма «Омикрон 2». В Якутске продолжает действовать решим повышенной готовности, но ограничения частично смягчаются из-за снижения заболеваемости. Балабкина также попала в группу «середняков» рейтинга Замгубернатора за март.

3. Дмитрий Садовников Медиаиндекс: 2494 Сообщений: 451 Садовников провел заседание, посвященное энерго- и теплоснабжению Нерюнгринского района. Из-за землетрясения, которое произошло там в конце февраля, на шахте «Денисовская» УК «Колмар» был нарушен технологический процесс добычи. #Якутия #медиарейтинг @ykt2100